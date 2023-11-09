Угорщина заявила, що не підтримує інтеграцію України до Європи, натомість рекомендує запропонувати Києву «привілейоване партнерство» з ЄС. З такою заявою виступив глава канцелярії президента Віктора Орбана Гергелі Гуляш у четвер, 9 листопада, повідомляє Hirado. Він заявив, що нібито зараз немає «ні способу, ні можливості розпочати переговори» щодо вступу України до Європейського Союзу.

У Будапешті висловлюють невдоволення українським законом про меншини, який, на думку угорської влади, обмежує права етнічних угорців користуватися їхньою мовою.

За словами Гуляша, наразі варто запропонувати Україні привілейоване партнерство, але нібито немає ні способу, ні можливості почати переговори про вступ країни до ЄС.

Що таке привілейоване партнерство і що воно дасть Україні він не пояснив. Гуляш як приклад навів рішення, які, на його думку, негативно впливають на угорців, які проживають там, а також ситуацію з корупцією в Україні.

«Ми повинні погодитися з колишнім комісаром Євросоюзу Юнкером, який говорить, що прийняття України було б величезною помилкою і помилкою», – сказав глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини.

Цього ж дня міністерка з питань євроінтеграції України Ольга Стефанишина висловила впевненість, що Київ зможе подолати політичну опозицію Угорщини в цьому питанні. За її словами, українські та угорські чиновники разом працюють над змінами до відповідного закону.

Раніше цього тижня Європейська комісія рекомендувала 27 членам ЄС офіційно розпочати переговори про вступ з Україною, як тільки Київ виконає кілька умов, що залишилися, включаючи посилення гарантій для національних меншин.

До кінця року лідери ЄС мають вирішити, чи розпочати переговори про членство з Україною та Молдовою, як тільки вони виконають необхідні для цього умови.

Стефанишина визнала, що залучитись підтримкою Угорщини наступного місяця буде викликом для України, але, мовляв, Київ вірить, що досягне успіху.

Минулого місяця прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що стратегія ЄС щодо війни в Україні «провалилася», і він не бачить причин для того, щоб Угорщина надсилала гроші своїх платників податків на підтримку України. Водночас Угорщина погрожувала ветувати початок переговорів про вступ України до ЄС.