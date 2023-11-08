Єврокомісія рекомендує рекомендує почати переговори про вступ України до ЄС

Єврокомісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Про це йдеться у звіті щодо прогресу України, Молдови, Грузії та 7 інших країн на шляху до вступу у Європейський Союз, оприлюдненого у середу, 8 листопада.

«Через 10 років після протестів на Майдані настав дійсно історичний день. Сьогодні Європейська комісія рекомендує розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою. Також комісія рекомендує почати переговори з Боснією та Герцоговиною після досягнення належної відповідності критеріям. Також рекомендує надати Грузії статус країни-кандидата», – заявила президентка комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Висновок комісії мають схвалити держави-члени під час зустрічі Європейської ради 14-15 грудня на саміті. Якщо вони офіційно схвалять початок перемовин, виконавчий орган блоку розпочне технічну роботу з підготовки процесу вступу. Вона передбачає складання дорожньої карти та перевірку рівня відповідності між європейським та українським законодавствами паралельно із завершенням майбутніх реформ.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС, надаючи статус кандидата. Тривалість переговорів про членство України в ЄС залежить від швидкості реформ. Фон дер Ляєн додала, що звіт щодо виконання Україною реформ Єврокомісія надасть у березні 2024 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має бути у ЄС, для цього ухвалюються всі необхідні рішення.

«Наша країна має бути в Європейському Союзі. Українці заслуговують на це... Навіть у часи повномасштабної війни ми дотримуємося свого слова та розвиваємо державні інституції. Приймаються всі необхідні рішення», – сказав Володимир Зеленський.

Також комісія рекомендує надати Грузії статус кандидата в члени ЄС.