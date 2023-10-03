У грудні має бути ухвалене політичне рішення про початок переговорів, а юридичне можуть ухвалити до початку 2024 року

Європейський Союз готується розпочати з Україною переговори про членство та офіційно повідомить про це у грудні. Про це пише Politico у вівторок, 3 жовтня, з посиланням на трьох неназваних дипломатів.

«Лідери 27 країн готуються дати Києву до кінця року зелене світло для початку офіційних переговорів про приєднання до блоку», – повідомили виданню джерела.

Як повідомляється, у листопаді Єврокомісія має представити «звіт про прогрес» України та інших країн-кандидатів на членство щодо умов для вступу в блок. За словами одного зі співрозмовників Politico, далі Єврокомісія зробить заяву, після якої «країнам-членам буде дуже важко не сказати – почнімо переговори щодо України».

«Як тільки звіт про прогрес буде прийнято, Комісія зробить заяву, яка фактично унеможливить варіант відмови для держав-членів», – сказав дипломат.

Другий дипломат уточнив, що в грудні має бути ухвалене політичне рішення про початок переговорів, а юридичне можуть ухвалити до початку 2024 року. Політичний поштовх навколо цього буде занадто сильним, щоб окремі країни-члени протистояли йому.

Хоча Україна, можливо, не виконає всіх семи умов до того часу, коли глави європейських держав зберуться на саміт у середині грудня, лідери мають намір зробити політичну заяву, що санкціонує переговори, навіть якщо правова база переговорів ще не завершена.

«Мета полягає в тому, щоб у грудні політично домовитися про початок переговорів», — сказав один з дипломатів..

Відповідаючи на запитання, наскільки далеко просунулася Україна на шляху до виконання семи критеріїв, один з чиновників ЄС сказав, що прогрес є обнадійливим і лише одна сфера, що стосується меншин, здається проблемною в короткостроковій перспективі.