Юдіта Петеї «розфарбувала» Закарпаття в кольори угорського прапора

Депутатка Закарпатської обласної ради від партії КМКС Юдіта Петеї на своїй сторінці у Facebook опублікувала фото мапи області, яка пофарбована в кольори угорського прапора. Про це повідомляє Mukachevo.net.

На картинці написано «Боже, борони Закарпаття». Пізніше депутатка видалила фото зі своєї сторінки. Наразі вона ніяк не коментувала свою публікацію. Представники її партії також поки що утримались від коментарів.

Юдіта Петеї зобразила область в кольорах угорського прапора (скріншот Mukachevo.net)

Юдіта Петеї – закарпатська політикиня з історичною та юридичною освітами. Довгий час займалась підприємницькою діяльністю, у 2014 році стала головою Виноградівської райдержадміністрації. До того була депутаткою обласної ради.

КМКС (угор. – KMKSZ, «Партія угорців України) – політична партія, яка стверджує, що «відстоює політичні інтереси угорської меншини». У 2020 році СБУ прийшла з обшуками до будинку Василя Брензовича, лідера Товариства угорської культури Закарпаття та КМКС.

Того ж року держсекретар Угорщини з питань національної політики Арпад Потапі відвідав Закарпаття, де почав агітацію за КМКС. Міністерство закордонних справ України звернулося до правоохоронців з проханням розслідувати незаконну агітацію Потапі.