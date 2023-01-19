Під час перевірки шкіл на Закарпатті мовний омбудсмен виявив порушення із мовою викладання у кількох навчальних закладах у Берегівському районі. Зокрема, йдеться про навчання з більшості предметів угорською мовою. За даними омбудсмена, у 37 школах району немає жодного класу, де викладання велося б лише українською.

Про виявлення порушень у закарпатських школах у четвер, 19 січня, повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь на офіційному сайті. Йдеться про перевірку 108 шкіл у Берегівському районі, що поблизу кордону з Угорщиною. За даними мовного омбудсмена, виявилося, що у 37 школах на Берегівщині немає жодного класу, в яких навчання відбувалося б лише державною мовою. Крім того, мовний омбудсмен звернув увагу на те, що кілька шкіл мають назву «з угорською мовою навчання»

«Всупереч законодавству, в Берегівському районі (Косонська сільська рада) діє 4 школи, офіційні повні назви яких містять слова “з угорською мовою навчання”. Зокрема, йдеться про Попівську гімназію, Рафайнівську гімназію, Шомівську гімназію, Запсонську гімназію», – зазначив омбудсмен.

У заяві Уповноваженого також зазначається, що закон вимагає створення окремих класів із навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою. При цьому в таких класах обсяг навчального часу предметів, що вивчаються державною мовою, має поступово збільшуватися від 20% у 5-му класі до 60% у старшій школі.

«Керівництво Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 імені Жігмонда Перені повідомило, що в усіх класах предмети викладаються одночасно двома мовами: 70% угорською, 30% - українською. Така форма навчання суперечить чинному законодавству», – йдеться у повідомленні.

Акт про порушення направили до Берегівської районної державної адміністрації. Також відповідні звернення Уповноваженого скеровано до Міністерства освіти і науки України, комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій.