Львівська школа №87 знову потрапила у скандал

Голова управління освіти Львова Андрій Закалюк прокоментував ситуацію в школі №87 імені Ірини Калинець, довкола якої розгорівся скандал щодо української мови та учнів-переселенців. Він спростував звинувачення в тому, що у Львові звільнили вчительку за вимогу до учня розмовляти українською.

Українська письменниця та громадська активістка Лариса Ніцой звинуватила львівських освітян в тому, що вчительку української мови школи імені Ірини Калинець нібито звільнили із приписом-забороною обіймати посади в майбутньому за те, що вона зробила зауваження дитині-переселенцю говорити в школі державною мовою.

«Мать-переселенка пожалілася, що її рєбйонка прітєсняют. Відділ освіти прислав комісію з 12 защітнікофф – і, вуаля (!), завуча звільнено! Львівські вчителі ганебно змовчали», – написала Лариса Ніцой на своїй сторінці у Facebook 13 січня.

Очільник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк прокоментував інцидент. Він зазначив, що вчительку української мови не звільнили, а історія, описана у соцмережах, пов’язана з іншими аспектами.

«На уроці української мови вчителька попросила учня здавати контрольну роботу, який затягував її здачу. Вчителька просила здавати швидше. І не стримала своїх емоцій, стала йому говорити, що "ви винні, що почалася війна", і що "ви сюди понаїхали" і що "війна почалася через вас"», – пояснив Андрій Закалюк.

Він додав, що управління освіти скликало комісію, яка розібралася у цій ситуації, запросили психолога з іншої школи. Усі учні класу підтвердили, що вчителька справді так висловилась. Після цього комісія відсторонила вчительку від викладання у цьому класі, але її не звільнили з роботи.

Окремо очільник управління освіти підкреслив, що учень, через якого виник скандал, не розмовляв російською мовою і його мама теж розмовляє українською. А також наголошує, що позиція міста залишається незмінною: «Ми завжди підтримували і будемо підтримувати як українську мову, так і інтеграцію дітей в нове середовище».

Як пояснили ZAXID.NET у прес-службі ЛМР, цей інцидент трапився ще у вересні 2022 року і тоді ж його було вирішено.

До слова, на сторінці цієї ж школи №87 є коментар щодо ще однієї схожої ситуації, яка стосується булінгу учня-переселенця однокласниками. Там пояснили, що дитину з Харкова ображали однокласники і його мама прийшла зробити зауваження і попросила більше не обзивати її сина. Зараз сім’я повернулася додому, до школи претензій не має.

Нагадаємо, школа №87 не вперше потрапляє у скандал. Торік там звільнили вчительку початкових класів за булінг першокласників за скаргою батьків.