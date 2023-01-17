Ігор Терехов не погоджується зі штрафом за використання російської в соцмережах

Мер Харкова Ігор Терехов буде оскаржувати в суді штраф за використання російської мови у соцмережах. Про це повідомило «Суспільне Харків» з посиланням на речника мерії Юрія Сидоренка.

Зазначається, що міський голова Харкова Ігор Терехов подав позов до уповноваженого із захисту державної мови через повторний штраф за порушення мовного законодавства.

«Він оскаржує штраф як фізична особа, а не як мер. Суть позову мені не відома, бо він звернувся до суду як приватна особа», – сказав Юрій Сидоренко.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь підтвердив, що Ігор Терехов подав позов до суду й планує оскаржити постанову про накладання другого штрафу за невикористання державної мови у 3400 грн.

«Наступна постанова стосувалася застосування недержавної в Telegram-каналі і на його сторінці в соцмережі. Тоді ми обійшлися попередженням. Але в зв'язку з тим, що продовжились факти застосування недержавної, ми розглянули справу, запропонували надати пояснення, прибути для розгляду цієї справи особисто або представнику, адвокату. Жодної реакції не було. Тому було прийнято рішення про накладання штрафу», – повідомив Тарас Кремінь.

Нагадаємо, що в липні 2022 року набула чинності частина мовного закону, яка вимагає надання суспільно важливої інформації українською мовою. В листопаді Ігоря Терехова оштрафували за використання російської мови в ефірі телемарафону. Після цього він заявив, що попри штраф буде й надалі використовувати російську мову.