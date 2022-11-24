Ігор Терехов спілкувався російською мовою в ефірі національного телемарафону «Єдині новини»

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь оштрафував мера Харкова Ігоря Терехова за використання російської мови в ефірі національного телемарафону «Єдині новини». Про це повідомили на сайті уповноваженого у четвер, 24 листопада.

Зазначається, що під час одного з ефірів телемарафону міський голова Харкова Ігор Терехов розмовляв недержавною мовою, чим порушив ч. 1 ст. 12 ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Звернення про порушення до уповноваженого написали мешканці Харкова.

24 листопада уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виніс адміністративну постанову та оштрафував на Ігоря Терехова на 3400 грн.

«За вчинення зазначеного адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 188 (52) КУпАП, застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 3400 грн», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, уповноважений виніс попередження через використання російської мови на офіційні інтернет-представництва Харківського міського голови у Facebook та Telegram.

Якщо Ігор Терехов та Харківська міська рада не оскаржать адмінпостанови, вони наберуть законної сили 4 грудня.

Нагадаємо, торік уповноважений із захисту державної мови склав низку протоколів за порушення мовного закону на депутатів Харківської міської ради, зокрема, й на Ігоря Терехова. Однак на той час система штрафів за порушення закону ще не діяла.

«Також на адресу Харківського міського голови та міської ради неодноразово скеровувались листи із роз'ясненнями норм закону та вимогами щодо недопущення їх порушення», – додав Тарас Кремінь.

54-річний Ігор Терехов став міським головою Харкова за результатами виборів у листопаді 2021 року. Офіційна сторінка мера у Facebook і Telegram названа і ведеться російською мовою.

Нагадаємо, з 16 липня в Україні почали діяти штрафи за порушення мовного закону. Штрафи накладатимуть після звернень до мовного омбудсмена й вони становитимуть від 8500 до 11900 грн.