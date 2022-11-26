Мер Харкова продовжить використовувати російську мову попри штраф
Ігор Терехов заявив, що 80% харків’ян розмовляють російською
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Мер Харкова Ігор Терехов, якого уповноважений із захисту державної мови оштрафував на 3400 гривень за використання недержавної мови в ефірі «Єдиних новин», заявив, що з харків'янами й надалі буде спілкуватися російською.
Напередодні в ефірі телемарафону Терехова попросили прокоментувати це, на що він відповів: «Ось спеціально перейду на російську мову і скажу, що сьогодні у нас є зовсім інші справи. Я вважаю, що сьогодні для нас найголовніше – це перемога. Незалежно від того, якою мовою ми розмовляємо [останнє речення він сказав українською]».
Мер наголосив, що використовуватиме українську мову "офіційно", але з харків'янами має намір і далі говорити російською.
«Це мова, якою сьогодні розмовляють 80% харків'ян, і в мовному питанні треба бути дуже обережним», – заявив Терехов.
Мер Харкова додав, що мовним питанням «нас завжди ділили», і висловив сподівання, що так більше не відбуватиметься, оскільки «ми всі українці».
Нагадаємо, що в липні 2022 року набула чинності частина мовного закону, яка вимагає надання суспільно важливої інформації українською мовою.
Терехова оштрафували за російську мову в ефірі телемарафону, водночас за використання недержавної мови на своїх сторінках у соцмережах він отримав попередження.
Чи буде Терехов сплачувати штраф – невідомо, але до 4 грудня він може оскаржити це рішення.