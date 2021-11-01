Наразі Ігор Терехов виконує обов’язки мера Харкова

Виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов здобув перемогу на виборах міського голови. Про це повідомили у понеділок, 1 листопада, на засіданні Харківської територіальної виборчої комісії, пряму трансляцію якого вела громадянська мережа «Опора».

За даними ТВК, Терехов (Блок Кернеса) набрав 146240 голосів (50,66%), а Михайло Добкін (самовисуванець) – 82008.

Водночас раніше у понеділок спостерігачі «Опори» зафіксували факт фальсифікації протоколу підрахунку голосів на користь Терехова на одній виборчій дільниці (+70 голосів) в Основ'янському районі та 9 дільницях (+347 голосів) у Новобаварському районі Харкова. Збільшення кількості голосів на підтримку Терехова відбувалося переважно за рахунок зменшення голосів на підтримку кандидата від «Європейської солідарності» Олександра Скорика та самовисуванця Костянтина Немічева.

Нагадаємо, в неділю, 31 жовтня, у Харкові відбулися вибори мера. За даними ЦВК, явка становила 28,29%.

Водночас у великих містах вибори міського голови проходять у два тури. Другий тур не проводять у разі, якщо переможець набирає 50% плюс один голос.

Вибори мера Харкова відбулися у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса, який обіймав цю посаду з 2010 року. Він також переміг на останніх місцевих виборах у 2020 році. Після смерті Кернеса обов’язки мера Харкова перейшли до Ігоря Терехова, оскільки він обіймав посаду секретаря міськради.

Що відомо про Ігоря Терехова

53-річний Ігор Терехов народився у Харкові і здобув вищу освіту за спеціальністю «державне управління».

У 2006 році балотувався до Верховної Ради від Блоку «Наша Україна», але обраний не був. З 2007 року був заступником голови Харківської обласної державної адміністрації. З 2015 року був першим заступником Кернеса.

У 2015 році обраний депутатом Харківської міської ради від партії «Відродження». Член постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів.

25 вересня 2020 року став депутатом Харківської міської ради від партії «Блок Кернеса - Успішний Харків». Кандидат на відкликання, за результатами моніторингу ЧЕСНО, за депутатську канденцію пропустив понад 50% засідань своєї комісії.