Геннадій Кернес помер у німецькій клініці власлідок ускладнень, спричинених коронавірусом Covid-19

В ніч на 17 грудня помер міський голова Харкова Геннадій Кернес, який нещодавно перехворів коронавірусом. Про це повідомив соратник Кернеса бізнесмен Павло Фукс у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні вночі зупинилося велике добре серце мого кращого друга Геннадія Кернеса. Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів та систем його організму. Вічна пам'ять тобі, мій друже», – написав Павло Фукс.

Смерть 61-річного Геннадія Кернеса також підтвердив в Instagram його пасинок Родіон Гайсинський.

За словами секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова, прощання з Кернесом відбудуться 21-22 грудня.

Хто далі керуватиме Харковом

За законом після смерті Геннадія Кернеса керувати Харковом має секретар міської ради Ігор Терехов. Крім того, Верховна Рада має призначити позачергові вибори не пізніше ніж у 90-денний строк із дня дострокового припинення повноважень Кернеса.

53-річний Ігор Терехов народився у Харкові і здобув вищу освіту за спеціальністю «державне управління».

У 2006 році балотувався до Верховної Ради від Блоку «Наша Україна», але обраний не був. З 2007 року був заступником голови Харківської обласної державної адміністрації. З 2015 року був першим заступником Кернеса.

У 2015 році обраний депутатом Харківської міської ради від партії «Відродження». Член постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів.

25 вересня 2020 року став депутатом Харківської міської ради від партії «Блок Кернеса - Успішний Харків». Кандидат на відкликання, за результатами моніторингу ЧЕСНО, за депутатську канденцію пропустив понад 50% засідань своєї комісії.

Хто такий Геннадій Кернес

Геннадій Кернес народився 27 червня 1959 року в Харкові. Після школи вступив до ПТУ №14, закінчив його за спеціальністю «кресляр-конструктор». Працював на заводі «Світло шахтаря» слюсарем, потім ремонтував годинники, виготовляв одяг.

У 1992-му отримав вирок – три роки позбавлення волі за пограбування та шахрайства. Але через час, проведений за ґратами, та сприяння слідству Кернеса звільнили.

Після цього пішов у бізнес – займався приватизацією підприємств енергетичного комплексу, очолював комерційні структури, відкрив юридичну фірму.

Депутатом Харківської міськради Геннадій Кернес став у 1998 році, у 2002-му вперше обійняв посаду її секретаря. Вдруге секретарем міськради Кернес став у 2006 році після перемоги на виборах мера Харкова Михайла Добкіна. Кернес фінансував передвиборчу кампанію Добкіна і фактично очолював його штаб.

Геннадій Кернес очолював Харків з 2010 року. У квітні 2014 року було здійснено замах на його вбиство – він отримав вогнепальне поранення у спину під час пробіжки. Напад пов'язали з політичними мотивами. Після цього Геннадій Кернес був змушений пересуватися на інвалідному візку.

14 вересня 2020 року стало відомо, що Геннадій Кернес впав у кому під час перебування в лікарні з двостороннім запаленням легенів. Пізніше стало відомо, що у нього виявили коронавірус. 17 вересня Кернеса вивезли до Німеччини і госпіталізували в клініку Charité.

Сини Кернеса заперечували чутки про його смерть і наголошували, що він перебуває «у чудовому стані». За словами Даниїла Кернеса, у міського голови Харкова просто було ускладнене дихання через важку форму коронавірусної хвороби.

4 листопада Геннадія Кернеса переобрали мером Харкова, незважаючи на те, що той не виходив на зв’язок з моменту госпіталізації до німецької клініки Charité. Перша сесія депутатів нового скликання Харківської міської ради, яка відбулася 8 грудня, визнала його мером міста без складання присяги.

11 грудня Харківська міськрада повідомила, що у Геннадія Кернеса, який перебував на лікуванні у Німеччині, погіршилося самопочуття. У нього відмовили нирки, він потребував гемодіалізу.