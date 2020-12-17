Мер Харкова Геннадій Кернес помер на 62-му році життя

У Харкові 17, 18 і 19 грудня оголошено днями жалоби в зв'язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса. Відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Документ доручає в ці дні приспустити Державний прапор України та прапори міста на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях, а також скасувати всі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

Геннадій Кернес помер на 62-му році життя в берлінській клініці "Шаріте", де проходив лікування після ускладнень від коронавірусної хвороби Covid-19.

Вперше Кернеса обрали міським головою Харкова в 2010 році. На останніх місцевих виборах, які пройшли 25 жовтня 2020 року, Кернес також здобув найбільше голосів – за нього проголосували 60,34% виборців.

У зв’язку зі смертю Кернеса, обов’язки міського голови Харкова перейшли до секретаря міської ради Ігоря Терехова.