На українських національних телеканалах продовжують показувати фільми і серіали російською мовою, порушуючи мовний закон

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення має забезпечити притягнення до відповідальності телеканали, які транслюють фільми і серіали російською мовою. Йдеться про три телеканали «1+1», «Інтер» та «Україна», які понад чотири місяці ігнорують мовний закон. Львівський громадський активіст Святослав Літинський звернувся до суду, щоб зобов’язати Нацраду відреагувати на порушення, і суд підтримав його.

16 липня 2021 року набули чинності норми закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». З-посеред іншого, цей закон визначає, що мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є виключно державна мова. Водночас фільми, створені іноземною мовою, мають демонструватись з українською озвучкою, дубляжем чи субтитрами. При цьому тривалість реплік з субтитрами не може перевищувати 10% тривалості фільму.

Втім деякі українські телеканали відмовились виконувати норми мовного закону і продовжують транслювати фільми і серіали російською мовою. Деякі російськомовні фільми показують з українськими субтитрами, однак не 10% як це передбачено законом, а 100% тривалість стрічок.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, яка мала б слідкувати за дотриманням мовних квот українськими телеканалами, у більшості випадків не притягає до відповідальності телеканали, які не дотримуються вимог обов’язкового обсягу мовлення українською мовою. У червні секретаріат мовного омбудсмена виявив, що національні телеканали «Україна», «1+1» та «Інтер» не дотримуються вимог обов’язкового обсягу мовлення українською мовою. У Нацраді натомість заявили, що після перевірки не виявили порушень мовного законодавства цими телеканалами. Таке рішення Нацради пояснили застарілою методологією моніторингу телеканалів, у яку включають не лише телевізійний продукт, але й рекламу. Втім в липні Нацрада таки оштрафувала телеканал «1+1» на 71,5 тис. грн за трансляцію серіалу «Кухня» російською мовою.

Уже в серпні Нацрада виявила порушення мовного закону одразу на трьох телеканалах: «1+1», «Інтер» та «Україна». Про це йдеться у відповіді на звернення львівського громадського активіста Святослава Літинського, який попросив Нацраду накласти санкції на ці телеканали. У Нацраді відповіли, що справді виявили порушення мовного закону, втім не будуть накладати штрафні санкції на телеканали, мотивуючи це відсутністю повноважень. Водночас Літинського повідомили, що скерували результати моніторингу телеканалів уповноваженому із захисту державної мови.

Відповідь Нацради України з питань телебачення і радіомовлення на звернення Літинського щодо накладення санкцій на українські телеканали

Після цього Святослав Літинський вирішив подати до суду і змусити Нацраду з питань телебачення і радіомовлення відреагувати на телеканали, що транслюють фільми та серіали російською мовою. Позовну заяву Літинського 17 листопада розглянув Львівський окружний адміністративний суд. У позові Літинський попросив суд визнати бездіяльність Нацради з питань телебачення і радіомовлення і зобов’язати її ще раз розглянути його звернення, однак цього разу ґрунтовно. Суддя Зіновій Гавдик, який розглядав цю справу, вирішив, що Нацрада справді ухилилась від своїх обов’язків.

«Згідно із ч. 1 ст. 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», Національна рада здійснює контроль за дотриманням та забезпечує виконання вимог, в тому числі і законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення. Статтею 10 цього ж Закону встановлено обов’язкову частку мовлення державною мовою, відповідно, на думку суду, саме на відповідача покладений також і обов’язок здійснювати контроль в тому числі і дотриманням обов’язкової частки мовлення державною мовою», – йдеться у рішенні суду.

На думку суду, Нацрада повинна була або повідомити Літинського про накладені на телеканали санкції, або направити його звернення уповноваженому із захисту державної мови для накладення санкцій, однак не зробила цього.

Таким чином Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Святослава Літинського і зобов’язав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення повторно розглянути звернення активіста «із врахуванням правової оцінки наданої судом у рішенні». Це означає, що Нацрада повинна або накласти санкції на телеканали, що транслюють фільми російською, або відправити звернення Літинського уповноваженому із захисту державної мови. Після цього Нацрада має надати ґрунтовну відповідь Літинському про результат розгляду його звернення.