Чотири телеканали не дотримуються мовних квот у вечірньому прайм-таймі

Чотири загальнонаціональні телеканали — «Україна», «1+1», «Інтер» та «ICTV» — не дотримуються вимог обов’язкового обсягу мовлення державною мовою у вечірній прайм-тайм.

Про це засвідчили результати моніторингу Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови.

Зазначається, що Секретаріатом був здійснений оперативний моніторинг вечірнього ефіру (прайм-тайм з 18:00 до 22:00) чотирьох українських телеканалів з 17 по 23 травня: «ICTV», «1+1», «Інтер» та «Україна».

«Загальна тривалість передач та фільмів у загальному тижневому обсязі мовлення телеканалу «Україна» становила 79,8% (в т.ч. державною мовою – 55,8%, недержавною – 24%), тривалість реклами (в т.ч. анонсів) – 20,2%. Отже, частка передач та фільмів державною мовою від загальної тривалості передач та/або фільмів складає 69,9% (менш як 75%)», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що на телеканалі «1+1» загальна тривалість передач та фільмів державною мовою – 54,8%, недержавною – 22,5%. Тривалість реклами – 22,7%. Отже, частка передач та фільмів державною мовою від загальної тривалості передач та/або фільмів складає 70,9% (менш як 75%).

У вечірньому мовленні телеканалу «Інтер» - тривалість передач та фільмів державною мовою становить 57,8%, недержавною – 21,5%. Отже, частка передач та фільмів державною мовою від загальної тривалості передач та/або фільмів складає 72,9% (менш як 75%).

Загальна тривалість передач та фільмів у загальному тижневому обсязі мовлення телеканалу «ICTV» становить 79,4% (в т.ч. державною мовою – 63,7%, недержавною – 15,7%), тривалість реклами (в т.ч. анонсів) – 20,6%. Отже, частка передач та фільмів державною мовою від загальної тривалості передач та/або фільмів складає 80,2% (понад 75%).

Як повідомили в Секретаріаті Уповноваженого, результати моніторингу згідно з чинним законодавством України передані Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення для вжиття відповідних заходів.

Там також зауважили, що реальна частка української в телевізійних ефірах ще набагато менша, адже до 2024 року діють перехідні положення Закону України «Про телебачення і радіомовлення», відповідно до яких передача вважається виконаною українською мовою навіть тоді, коли в ній українською говорять тільки ведучі (диктори).

В Секретаріаті нагадали, що відповідно до частини 2 статті 10 Закону України «Про телебачення та радіомовлення», у загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій загальнонаціональної та регіональної категорій мовлення, які відповідно до ліцензій здійснюють ефірне та/або багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, передачі та/або фільми, виконані державною мовою, мають становити не менше 75 відсотків від загальної тривалості передач та/або фільмів у проміжку часу між 18.00 та 22.00, а не від загальної тривалості контенту.