Сайт «Індустріального телевізійного комітету» опублікував звернення виробників контенту та медіаспільноти до народних депутатів на підтримку законопроекту, який відтерміновує обов’язковість транслювати фільми та інший контент виключно українською мовою. Така норма має почати діяти з 16 липня, але телевізійники з кіновиробниками хочут, аби вона почала діяти через два місяці після скасування в Україні карантину, який триває з березня 2020 року і поки невідомо, коли його скасують.

Зокрема, звернення підписав Індустріальний телевізійний комітет. До його складу входять провідні українські телеканали: «Інтер», «Україна», СТБ, «1+1», ICTV, «Новий канал», ТЕТ, телеканали «М1» та «М2» (перегляньте повний список учасників ІТК).

«Карантин та пов’язані з ним обмежувальні заходи вплинули на всі галузі економіки України, і медіа, кіно- та телевиробництво не стали винятком. Традиційно вітчизняні виробники, передусім, скоротили інвестиції у рекламу, яка становить значну частину доходів більшості українських ЗМІ. Навіть у складних умовах карантину телерадіокомпанії та продакшени продовжують працювати, адже безперервність роботи вітчизняних ЗМІ – це запорука інформаційної безпеки країни», – написано у зверненні.

Автори звернення зазначили, що незважаючи на те, що значну частину процесів теле- та кіновиробники вимушено перевели у дистанційний режим та привели у відповідність до карантинних норм, що ускладнило і уповільнило виробництво контенту, українські ЗМІ продовжують виконувати свою роботу і задовольняти потреби вітчизняного глядача майже без втрати якості продукту.

«У таких надскладних умовах галузь працює вже більше року, спрямовуючи ресурси не тільки на розробку і створення контенту, але і на організацію безпечних умов праці співробітників, забезпечення збереження робочих місць тощо. Для того, щоб глядач і надалі отримував якісний контент українського виробництва, як інформаційний, так і розважальний, галузь потребує з боку держави певної підтримки виробників теле- та кінопродукції у карантинний період», – сказано у зверненні медійників.

У зв’язку з цим представники теле- та кіноіндустрії схвалили появу законопроекту, який відтермінує обов’язковість показувати контент виключно українською мовою фактично на невизначений термін і розраховують на те, що депутати Верховної Ради України IX скликання підтримають його якнайшвидше «задля повноцінного функціонування українського теле- та кіновиробництва в умовах пандемії».

Повний список підписантів – у тексті звернення.

Нагадаємо, народні депутати від «Слуги народу» Микита Потураєв та Євгенія Кравчук 24 травня 2021 року зареєстрували у Верховній Раді законопроект, яким пропонують відтермінувати набуття чинності ч. 6 ст. 23 закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка передбачає, що мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна. Ця норма має набути чинності 16 липня 2021 року. Натомість Потураєв та Кравчук пропонують, щоб вона набула чинності «через два місяці від дня відміни карантину», який запровадили з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби. При цьому наразі невідомо, коли карантин скасують.

Огляд законопроекту, яким пропонують відтермінувати частину мовного закону, читайте у нашій статті.