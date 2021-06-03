Українські кінематографісти закликали народних депутатів не голосувати за законопроекти №5554 та №5554-1, якими пропонують відтермінувати норму про українську мову в теле- та кіновиробництві на час карантину. Про це 2 червня повідомила Національна спілка кінематографістів України.

Кінематографісти називають ці законопроекти русифікаторськими. Вони наголошують, що закон має стосуватись і кінопрокату, і інтернетплатформ, і, головне, – телебаченню, яке «досі нав’язує глядачам фільми й серіали російською мовою».

Спробу зірвати вступ у дію норми закону про демонстрування фільмів українською мовою, на думку кінематографістів, є актом підтримки російської гібридної агресії проти України. Вони стверджують, що кожен із депутатів, який підтримає згадані русифікаторські законопроекти, відверто стане на бік ворожого Кремля.

Окремо кінематографісти наголошують, що засилля російськомовної преси в Україні є штучним і неприйнятним і лише вимога до друкованих видань мати українськомовну версію здатна нарешті покласти цьому край. У разі послаблення в законопроекті «Про медіа» норм, які стосуються захисту української мови, діячі культури обіцяють зробити все можливе, щоб цей законопроект ніколи не був ухвалений.

Кінематографісти закликають не голосувати за русифікаторські законопроекти. А якщо влада проігнорує їх вимоги, вони просять українських громадян бути готовими до рішучих дій для захисту мови і держави.

Звернення до нардепів, зокрема, підписали: заслужена артистка України, акторка Ірма Вітовська; кінорежисер, сценарист Олег Сенцов; кінорежисерка, сценаристка Наталія Ворожбит; кінорежисер, актор Ахтем Сеітаблаєв; кінорежисер Олесь Санін, режисерка та письменниця Ірина Цілик, режисер Наріман Алієв, акторка Римма Зюбіна, сценарист і драматург Павло Ар‘є та інші.