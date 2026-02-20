До Держреєстру нерухомих пам'яток внесли 78 споруд на Тернопільщині
Серед них – низка костелів та монастирів
Кабмін вніс 78 пам'яток національного значення в Тернопільській області до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Серед переліку об’єктів є чимало культових споруд – костелів, комплексів монастирів та храмів. Про це повідомили в Міністерстві культури України.
Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 18 лютого. За словами міністерки культури Тетяни Бережної, пам’ятки з Тернопільщини – це лише частина тих, які вже внесені до держреєстру. Загалом, до реєстру внесли 34 245 об'єктів культурної спадщини, з яких 2 646 – національного значення.
На Тернопільщині йдеться про об'єкти у Тернопільському, Кременецькому та Чортківському районах. Серед них – знакові пам'ятки регіону:
- Костел монастиря домініканців у Тернополі – визначна пам'ятка архітектури пізнього бароко XVIII ст. (1749–1779 рр.);
- костел бернардинів у Бережанах, збудований у XVII столітті як частина монастирського комплексу. Він вирізняється монументальністю та оборонними рисами;
- комплекс споруд монастиря кармелітів у Теребовлі, споруджений 1635 року на місці дерев'яного монастиря;
- Василіанський монастир у Бучачі, який був одним із основних центрів зосередження василіянських іконописців у XVIII – першій половині XIX ст.
Перелік об’єктів культурної спадщини національного значення Тернопільщини, які внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України:
Тернопільський район
м. Тернопіль
- Костел монастиря домініканців (мурований) – 1749—1779 рр., вул. Гетьмана Сагайдачного, 14;
- Старий замок (мур.) – 1540 р., вул. Замкова, 12;
- Здвиженська церква (мур.) – XVI—XVII ст., вул. Над Ставом, 16;
- Воскресенська церква (мур.) 1602—1608 рр., вул. Руська, 22.
Бережанська міська територіальна громада
- Костел бернардинів з келіями (мур.) – 1630– 1683 рр., вул. Костельна, 1 м. Бережани;
- Костел та дзвіниця (мур.) – 1620 р., вул. Лепких, 1, м. Бережани;
- Миколаївська церква (дерев’яна) – 1691 р., вул. Шевченка, 62 м. Бережани;
- Костел (мур.) – 1644–1653 рр., с. Біще;
- Мисливський палац (мур.) – 1760–1770 рр., с. Рай, вул. Райська;
- Церква (дер.) – 1688 р., с. Урмань.
Підгаєцька міська територіальна громада
- Церква (мур.) – 1650–1653 рр., вул. Бережанська, 6, м. Підгайці;
- Спасо-Преображенська церква та дзвіниця (дер.) – 1772 р., вул. Галицька, м. Підгайці;
- Костел (мур.) – 1634 р., вул. Гетьмана Мазепи, м. Підгайці;
- Синагога (мур.) кін. ХVІ—ХVІІ ст., вул. Замкова пам’ятка, м. Підгайці.
Теребовлянська міська територіальна громада
- Комплекс споруд монастиря кармелітів (мур.) – 1635 р., вул. Шевченка, 3, м. Теребовля;
- Миколаївська церква (мур.) – кін. ХVІ ст., вул. Шевченка, 14, м. Теребовля;
- Угорницький монастир, руїни (мур.) – ХVІ–ХVІІ ст., м. Теребовля (Південна околиця);
- Костел (мур.) – 1611–1634 рр., с. Долина;
- Замок (мур.) – ХVІІ ст., с. Долина.
Великогаївська сільська територіальна громада
- Іванівська церква – 1747 р., с. Баворів.
Великоберезовицька селищна територіальна громада
- Петропавлівська церква та дзвіниця – 1774 р., с. Буцнів.
Білецька сільська територіальна громада
- Палац (мур.) – 1720 р., с. Плотича.
Збаразька міська територіальна громада
- Дзвіниця церкви Св. Михаїла (дер.) – ХVІІІ ст., с. Колодне.
Залозецька селищна територіальна громада
- Покровська церква та дзвіниця (мур.) – 1740 р., с-ще Залізці, вул. Зелена;
- Замок (мур.) – 1516 р., с-ще Залізці, вул. Шкільна;
- Костел (руїни) (мур.) – ХV–ХVІІ ст., с-ще Залізці, вул. Шкільна.
Козівська селищна територіальна громада
- Успенська церква та дзвіниця (дер.) – 1700 р., с. Конюхи.
Микулинецька селищна територіальна громада
- Костел – 1761–1779 р., с-ще Микулинці, вул. Хоткевича,11.
Скориківська сільська територіальна громада
- Церква (дер.) – 1700 р., с. Скорики.
Саранчуківська сільська територіальна громада
- Церква та дзвінця (дер.) – 1711–1772 рр., с. Шумляни.
Кременецький район
Кременецька міська територіальна громада
- Будинок-музей Ю. Словацького (мур.) – кін. ХVІІІ ст., вул. Словацького, 16, м. Кременець.
Почаївська міська територіальна громада
- Всіхсвятська церква (мур.) – 1773 р., м. Почаїв, на цвинтарі пам’ятка;
- Покровська церква (дер.) – 1643 р., с. Старий Почаїв.
Лопушненська сільська територіальна громада
- Дзвіниця (дер.) – ХVІІІ ст., с. Башуки.
Шумська міська територіальна громада
- Преображенська церква (мур.) – 1637–1715 рр., вул. Українська, 13, м. Шумськ;
- Церква (дер.) – 1786 р., с. Новостав.
Чортківський район
Чортківська міська територіальна громада
- Вознесенська церква (дер.) – 1717 р., вул. Залізнична, м. Чортків;
- Успенська церква (дер.) – 1635 р., вул. Церковна, м. Чортків.
Борщівська міська територіальна громада
- Костел (мур.) – кін. XVIII ст., м. Борщів;
- Замок (руїни) (мур.) – XVII–XVIII ст., с. Висічка;
- Церква (дер.) – 1763 р., с. Висічка;
- Церква (дер.) – 1777 р., с. Сапогів.
Бучацька міська територіальна громада
- Покровська церква (мур.) – 1755–1764 рр., вул. Галицька, 23, м. Бучач;
- Замок (мур.) – ХІV ст., вул. Замкова, м. Бучач;
- Василіанський монастир (мур.) – 1753–1777 рр., вул. Міцкевича, 19, м. Бучач;
- Василіанська церква та келії – 1753–1770 рр., вул. Міцкевича, 19, м. Бучач;
- Дзвіниця (мур.) – 1753–1770 рр., вул. Міцкевича, 19, м. Бучач;
- Костел (мур.) – 1763 р., вул. Просвіти, 2, м. Бучач;
- Миколаївська церква та дзвіниця (мур.) – 1610 р., вул. Св. Миколая, 12-Б, м. Бучач;
- Ратуша (мур.) – 1750 р., майдан Волі, 1, м. Бучач;
- Церква в урочищі Монастирок (руїни) (мур.) – ХVІ ст. півд. частина Бучача, урочище Монастирок;
- Дзвіниця (дер.) – ХVІІІ ст., с. Білявинці;
- Миколаївська церква (мур.) – 1551 р., с. Язловець;
- Костел – 1590 р., с. Язловець.
Копичинецька міська територіальна громада
- Церква та дзвіниця (дер.) – 1630 р., м. Копичинці (Кутець).
Більче-Золотецька сільська територіальна громада
- Парк XVII—ХVІІІ ст., с. Більче-Золоте;
- Давньослов’янський печерний храм («Святиня поганська») з жертовним каменем (камінь
Довбуша) – ХІ–ХІІ ст., с. Монастирок;
- Здвиженська церква (мур.) – ХVІІІ ст., с. Монастирок;
- Келії (мур.) – ХVІ ст., с. Монастирок.
Гримайлівська селищна територіальна громада
- Церква (дер.) – ХVІІ ст., с. Волиця;
- Церква та дзвіниця (дер.) – ХVІІ ст., с. Козина.
Мельнице-Подільська селищна територіальна громада
- Вали городища – ІХ ст., с. Дзвенигород;
- Церква та дзвіниця (мур.) – 1801 р., с. Дзвенигород;
- Замок (руїни) (мур.) – поч. ХVІІ ст., с. Кудринці;
- Фортеця Трійці (руїни) (мур.) – 1692 р., с. Окопи;
- Львівська брама (мур.) – 1692 р., с. Окопи;
- Кам’янецька брама (мур.) – 1692 р., с. Окопи;
- Мури (мур.) – 1692 р., с. Окопи.
Іване-Пустенська сільська територіальна громада
- Церква та дзвіниця Йоана Богослова (дер.) – 1775 р., с. Іване-Пусте.
Заліщицька міська територіальна громада
- Георгіївська церква (мур.) – ХVІ ст., с. Касперівці.
Товстенська селищна територіальна громада
- Церква та дзвіниця (мур.) – 1746 р., с. Кошилівці;
- Миколаївська церква та дзвіниця (мур.) – ХVІІ ст., с. Нагоряни.
Васильковецька сільська територіальна громада
- Церква Параскеви та дзвіниця (дер.) – ХVІІІ ст., с. Крогулець.
Гусятинська селищна територіальна громада
- Онуфріївська церква (мур.) – ХVІ ст., вул. Наливайка, 14, с-ще Гусятин;
- Синагога – кін. ХVІ–ХVІІ ст., вул. Пушкіна, 15, с-ще Гусятин;
- Костел бернардинів з келіями – 1610 р., вул. Суходільська, 3, с-ще Гусятин;
- Замок (мур.) – ХVІІ ст., с. Сидорів;
- Костел (мур.) – 1730 р., с. Сидорів.
У Міністерстві культури додали, що спільно з обласними державними адміністраціями системно оновлюють та актуалізують дані про пам'ятки, які раніше перебували у Списку пам'ятників архітектури УРСР. Зокрема, уточнюються назви, датування та місцезнаходження об'єктів. На основі відомостей реєстру оновлюватиметься перелік пам'яток, що не підлягають приватизації.