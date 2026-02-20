До переліку увійшов комплекс споруд монастиря кармелітів у Теребовлі

Кабмін вніс 78 пам'яток національного значення в Тернопільській області до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Серед переліку об’єктів є чимало культових споруд – костелів, комплексів монастирів та храмів. Про це повідомили в Міністерстві культури України.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 18 лютого. За словами міністерки культури Тетяни Бережної, пам’ятки з Тернопільщини – це лише частина тих, які вже внесені до держреєстру. Загалом, до реєстру внесли 34 245 об'єктів культурної спадщини, з яких 2 646 – національного значення.

На Тернопільщині йдеться про об'єкти у Тернопільському, Кременецькому та Чортківському районах. Серед них – знакові пам'ятки регіону:

Костел монастиря домініканців у Тернополі – визначна пам'ятка архітектури пізнього бароко XVIII ст. (1749–1779 рр.);

костел бернардинів у Бережанах, збудований у XVII столітті як частина монастирського комплексу. Він вирізняється монументальністю та оборонними рисами;

комплекс споруд монастиря кармелітів у Теребовлі, споруджений 1635 року на місці дерев'яного монастиря;

Василіанський монастир у Бучачі, який був одним із основних центрів зосередження василіянських іконописців у XVIII – першій половині XIX ст.

Перелік об’єктів культурної спадщини національного значення Тернопільщини, які внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України:

Тернопільський район

м. Тернопіль

Костел монастиря домініканців (мурований) – 1749—1779 рр., вул. Гетьмана Сагайдачного, 14;

Старий замок (мур.) – 1540 р., вул. Замкова, 12;

Здвиженська церква (мур.) – XVI—XVII ст., вул. Над Ставом, 16;

Воскресенська церква (мур.) 1602—1608 рр., вул. Руська, 22.

Бережанська міська територіальна громада

Костел бернардинів з келіями (мур.) – 1630– 1683 рр., вул. Костельна, 1 м. Бережани;

Костел та дзвіниця (мур.) – 1620 р., вул. Лепких, 1, м. Бережани;

Миколаївська церква (дерев’яна) – 1691 р., вул. Шевченка, 62 м. Бережани;

Костел (мур.) – 1644–1653 рр., с. Біще;

Мисливський палац (мур.) – 1760–1770 рр., с. Рай, вул. Райська;

Церква (дер.) – 1688 р., с. Урмань.

Підгаєцька міська територіальна громада

Церква (мур.) – 1650–1653 рр., вул. Бережанська, 6, м. Підгайці;

Спасо-Преображенська церква та дзвіниця (дер.) – 1772 р., вул. Галицька, м. Підгайці;

Костел (мур.) – 1634 р., вул. Гетьмана Мазепи, м. Підгайці;

Синагога (мур.) кін. ХVІ—ХVІІ ст., вул. Замкова пам’ятка, м. Підгайці.

Теребовлянська міська територіальна громада

Комплекс споруд монастиря кармелітів (мур.) – 1635 р., вул. Шевченка, 3, м. Теребовля;

Миколаївська церква (мур.) – кін. ХVІ ст., вул. Шевченка, 14, м. Теребовля;

Угорницький монастир, руїни (мур.) – ХVІ–ХVІІ ст., м. Теребовля (Південна околиця);

Костел (мур.) – 1611–1634 рр., с. Долина;

Замок (мур.) – ХVІІ ст., с. Долина.

Великогаївська сільська територіальна громада

Іванівська церква – 1747 р., с. Баворів.

Великоберезовицька селищна територіальна громада

Петропавлівська церква та дзвіниця – 1774 р., с. Буцнів.

Білецька сільська територіальна громада

Палац (мур.) – 1720 р., с. Плотича.

Збаразька міська територіальна громада

Дзвіниця церкви Св. Михаїла (дер.) – ХVІІІ ст., с. Колодне.

Залозецька селищна територіальна громада

Покровська церква та дзвіниця (мур.) – 1740 р., с-ще Залізці, вул. Зелена;

Замок (мур.) – 1516 р., с-ще Залізці, вул. Шкільна;

Костел (руїни) (мур.) – ХV–ХVІІ ст., с-ще Залізці, вул. Шкільна.

Козівська селищна територіальна громада

Успенська церква та дзвіниця (дер.) – 1700 р., с. Конюхи.

Микулинецька селищна територіальна громада

Костел – 1761–1779 р., с-ще Микулинці, вул. Хоткевича,11.

Скориківська сільська територіальна громада

Церква (дер.) – 1700 р., с. Скорики.

Саранчуківська сільська територіальна громада

Церква та дзвінця (дер.) – 1711–1772 рр., с. Шумляни.

Кременецький район

Кременецька міська територіальна громада

Будинок-музей Ю. Словацького (мур.) – кін. ХVІІІ ст., вул. Словацького, 16, м. Кременець.

Почаївська міська територіальна громада

Всіхсвятська церква (мур.) – 1773 р., м. Почаїв, на цвинтарі пам’ятка;

Покровська церква (дер.) – 1643 р., с. Старий Почаїв.

Лопушненська сільська територіальна громада

Дзвіниця (дер.) – ХVІІІ ст., с. Башуки.

Шумська міська територіальна громада

Преображенська церква (мур.) – 1637–1715 рр., вул. Українська, 13, м. Шумськ;

Церква (дер.) – 1786 р., с. Новостав.

Чортківський район

Чортківська міська територіальна громада

Вознесенська церква (дер.) – 1717 р., вул. Залізнична, м. Чортків;

Успенська церква (дер.) – 1635 р., вул. Церковна, м. Чортків.

Борщівська міська територіальна громада

Костел (мур.) – кін. XVIII ст., м. Борщів;

Замок (руїни) (мур.) – XVII–XVIII ст., с. Висічка;

Церква (дер.) – 1763 р., с. Висічка;

Церква (дер.) – 1777 р., с. Сапогів.

Бучацька міська територіальна громада

Покровська церква (мур.) – 1755–1764 рр., вул. Галицька, 23, м. Бучач;

Замок (мур.) – ХІV ст., вул. Замкова, м. Бучач;

Василіанський монастир (мур.) – 1753–1777 рр., вул. Міцкевича, 19, м. Бучач;

Василіанська церква та келії – 1753–1770 рр., вул. Міцкевича, 19, м. Бучач;

Дзвіниця (мур.) – 1753–1770 рр., вул. Міцкевича, 19, м. Бучач;

Костел (мур.) – 1763 р., вул. Просвіти, 2, м. Бучач;

Миколаївська церква та дзвіниця (мур.) – 1610 р., вул. Св. Миколая, 12-Б, м. Бучач;

Ратуша (мур.) – 1750 р., майдан Волі, 1, м. Бучач;

Церква в урочищі Монастирок (руїни) (мур.) – ХVІ ст. півд. частина Бучача, урочище Монастирок;

Дзвіниця (дер.) – ХVІІІ ст., с. Білявинці;

Миколаївська церква (мур.) – 1551 р., с. Язловець;

Костел – 1590 р., с. Язловець.

Копичинецька міська територіальна громада

Церква та дзвіниця (дер.) – 1630 р., м. Копичинці (Кутець).

Більче-Золотецька сільська територіальна громада

Парк XVII—ХVІІІ ст., с. Більче-Золоте;

Давньослов’янський печерний храм («Святиня поганська») з жертовним каменем (камінь

Довбуша) – ХІ–ХІІ ст., с. Монастирок;

Довбуша) – ХІ–ХІІ ст., с. Монастирок; Здвиженська церква (мур.) – ХVІІІ ст., с. Монастирок;

Келії (мур.) – ХVІ ст., с. Монастирок.

Гримайлівська селищна територіальна громада

Церква (дер.) – ХVІІ ст., с. Волиця;

Церква та дзвіниця (дер.) – ХVІІ ст., с. Козина.

Мельнице-Подільська селищна територіальна громада

Вали городища – ІХ ст., с. Дзвенигород;

Церква та дзвіниця (мур.) – 1801 р., с. Дзвенигород;

Замок (руїни) (мур.) – поч. ХVІІ ст., с. Кудринці;

Фортеця Трійці (руїни) (мур.) – 1692 р., с. Окопи;

Львівська брама (мур.) – 1692 р., с. Окопи;

Кам’янецька брама (мур.) – 1692 р., с. Окопи;

Мури (мур.) – 1692 р., с. Окопи.

Іване-Пустенська сільська територіальна громада

Церква та дзвіниця Йоана Богослова (дер.) – 1775 р., с. Іване-Пусте.

Заліщицька міська територіальна громада

Георгіївська церква (мур.) – ХVІ ст., с. Касперівці.

Товстенська селищна територіальна громада

Церква та дзвіниця (мур.) – 1746 р., с. Кошилівці;

Миколаївська церква та дзвіниця (мур.) – ХVІІ ст., с. Нагоряни.

Васильковецька сільська територіальна громада

Церква Параскеви та дзвіниця (дер.) – ХVІІІ ст., с. Крогулець.

Гусятинська селищна територіальна громада

Онуфріївська церква (мур.) – ХVІ ст., вул. Наливайка, 14, с-ще Гусятин;

Синагога – кін. ХVІ–ХVІІ ст., вул. Пушкіна, 15, с-ще Гусятин;

Костел бернардинів з келіями – 1610 р., вул. Суходільська, 3, с-ще Гусятин;

Замок (мур.) – ХVІІ ст., с. Сидорів;

Костел (мур.) – 1730 р., с. Сидорів.

У Міністерстві культури додали, що спільно з обласними державними адміністраціями системно оновлюють та актуалізують дані про пам'ятки, які раніше перебували у Списку пам'ятників архітектури УРСР. Зокрема, уточнюються назви, датування та місцезнаходження об'єктів. На основі відомостей реєстру оновлюватиметься перелік пам'яток, що не підлягають приватизації.