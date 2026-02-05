Монастир розташований під горою Сторожисько в центрі Бережан

У Бережанах майно комплексу монастиря бернардинів XVIII ст. офіційно передали в користування УГКЦ. Храм Пратулинських мучеників та келії монастиря розташовані на території колишньої виправної колонії для неповнолітніх. Раніше вільного доступу до храму не було, а після передачі майна тут проводитимуть щотижневі служби.

Про передачу комплексу монастиря бернардинів повідомив у своєму телеграм-каналі голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух у четвер, 5 лютого. Посадовець зазначив, що сакральна споруда повернулася до свого призначення.

«Це місце десятиліттями було занедбане, використовувалося не за належністю. Тепер воно отримало відповідального користувача. Разом з парафією Пратулинських мучеників м. Бережани Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ дали монастирю шанс на нове життя – як духовному осередку, відкритому для громади та міста», – повідомив Тарас Пастух.

За даними Вікіпедії, будівництво монастиря отців Бернардинців розпочалося у 30-ті роки XVII століття з ініціативи Урсули Зофії Сенявської, невістки тодішнього власника міста Адама Героніма Сенявського. Його почали будувати під горою Сторожисько майже у центрі Бережан. Завершили будівництво у 1683 році.

Монастир став занепадати на початку XX століття, але діяв до 1939 року. Під час Другої світової війни тут була школа, а відразу після війни – притулок-інтернат для сиріт. З 1950-х років до 1983 року у монастирі облаштували спеціальне профтехучилище для важких у вихованні підлітків. З 1983 році у спорудах розташували виховно-трудову колонію для неповнолітніх злочинців, доступ на територію якої був суворо заборонений. Відповідно, у храмі не відправляли служби. Лише у 2000 роках у головній церкві почали проводити богослужіння для вихованців та працівників.

У 2013 році колонію закрили. З того часу доступ до монастиря став вільним. Священники УГКЦ почали проводити там богослужіння для парафіян. Однак до 2026 року майно монастиря належало Бережанській громаді. Колишній начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода за зверненням Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ 5 січня підписав відповідне розпорядження.

Договір про передачу майна монастиря релігійній громаді Пратулинських мучеників м. Бережани підписали 2 лютого, а документи передали під час богослужіння в центральному храмі сакральної споруди 4 лютого.