Реставрація ратуші стартувала у 2021 році

У Бережанах на Тернопільщині планують добудувати пам’ятку архітектури – ратушу за понад 12 млн грн. Ціни на окремі будівельні матеріали завищенні вчетверо разів. Зокрема, підрядник, який отримав тендер планує закупити будівельну деревину за 18 тис. грн/ м3. Водночас на ринку лісоматеріалів її продають в середньому за 4,5-6 тис. грн /м3, пише видання «Наші гроші».

Реставрувати та добудувати Бережанську ратушу мають до кінця 2028 року. Про це йдеться в тендері на системі Prozorro, який оголосив державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани. Участь в пропозиції взяла лише одна фірма – київське ТОВ «Акант». Договір щодо реставрації та капітального ремонту пам’ятки архітектури національного значення за 12,35 млн грн підписали 4 листопада 2025 року.

Реставрація будівлі ратуші в Бережанах стартувала у 2021 році. Тоді з державного бюджету на це виділили понад 25 млн грн. Реставрацією займалося підприємство ТОВ «Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно-виробнича майстерня "Україна-реставрація”» з Києва. Роботи тривали, однак у грудні 2024 року Бережанський ДІАЗ вирішив знову замовити у того ж підрядника додаткові роботи ще на 12,56 млн грн. Однак під час моніторингу Держаудитслужби в Тернопільській області виявили порушення, тому договір у лютому 2025 року розірвали. Тоді аудитори встановили, що додаткові роботи, пов’язані з основним договором, замовили вже після спливу трьох років з моменту його укладення.

За даними «Наших грошей», у нинішньому тендері підрядник заклав завищені ціни на будівельні матеріали. Найбільше вартість завищили на круглих лісоматеріалах хвойних порід довжиною 3-6,5 м, діаметром 14-24 см. Їх замовили по 18 000 грн/ м3 (тут і далі ціни наведені без ПДВ, оскільки ТОВ «Акант» перебуває на спрощеній системі оподаткування (єдиний податок, 3 група, ставка 5%)). Додамо, що нещодавно військова частина А1363 замовляла круглі лісоматеріали з сосни довжиною 4 м, діаметром 20-24 см по 4 480 грн/ м3, що вчетверо дешевше. Косівська міська рада Івано-Франківської області замовляла круглі лісоматеріали з ялини сорту А діаметром 20-24 см – по 4 743 грн/м3, що також майже вчетверо дешевше.

Щебінь фракції 20-40 мм врахували по 1 645 грн/м3, доставка врахована окремо та складає 699 грн/м3. У листопаді моніторинг ДП «НІРІ» Держвідновлення фіксував ціну щебеню 20-40 мм на Тернопільщині на рівні 755 грн/м3 (629 грн/куб. м без ПДВ), що у 2,5 раза дешевше. Також Спеціалізоване тернопільське КП «Ритуальна служба» для облаштування кладовища «Пантеон Героїв Тернополя» замовляла щебінь 20-40 мм по 893 грн/м3, що майже вдвічі дешевше.

Арматуру класу А500С діаметром 12 мм замовили по 47 518 грн/т. Водночас роздрібні ціни на ринку значно нижчі: «Iron World» продає таку арматуру по 32 816 грн/т. Тобто навіть із податком ринкова вартість помітно менша за кошторисну.

Видання «Наші гроші» припускає, що фірма заклала в кошторис завищенні ціни на будматеірали, щоб таким чином виплатити частину зарплати працівникам у конвертах, адже за даними кошторису середньомісячну заробітну плату на одного робітника врахували в розмірі 20 408 грн. За даними Пенсійного фонду, показник середньої зарплати для обчислення пенсії вищий – 21 263 грн, а середня зарплата за вакансіями у будівельній галузі на порталі «Work.ua» у Тернополі ще вища – 30 000 грн.

Якщо насправді на будівництві робітникам середнього розряду треба платити в середньому не 20 408 грн, а 40 000 грн в місяць, то зарплатний фонд мав би бути збільшений вдвічі – з 2,45 млн грн до 4,90 млн грн. Тобто нестачу у 2,45 млн грн гіпотетично можуть компенсувати виплатою неоподаткованих зарплат в конвертах із маржі, яку закладають в будматеріали.

Цікаво, що за умовами тендеру для участі фірмі треба було мати аналогічний договір, виконаний протягом останніх п’яти років, на виконання робіт з реставрації, ремонтно-реставраційних робіт, капітального ремонту пам’яток архітектури. ТОВ «Акант» надав два аналогічних договори субпідряду з ТОВ «Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно-виробнича майстерня “Україна-Реставрація”», яке раніше виконувало роботи по Бережанській ратуші. У договорах зазначено, що ТОВ займалося реставрацією частини приміщень «Софії Київської» та будівлі Національного музею «Чорнобиль».

За даними YouControl, ТОВ «Акант» належить Ірині Ткаченко з Києва та має спільну адресу з першим підрядником Ратуші – ТОВ «Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно-виробнича майстерня “Україна-Реставрація”». З 2025 року «Акант» отримав два замовлення на суму 13,53 млн грн, з яких нинішній договір є найбільшим.

Додамо, що ратушу в Бережанах звели в 1811 році на місці давнішої ратуші у стилі раннього класицизму. У минулому на першому поверсі розміщувалися різні крамниці, а на другому була гімназія. Памʼятка загалом відображає стилі провінційного містобудування періоду раннього класицизму.

У 2021 році ратуша потрапила до переліку понад сотні пам’яток культури, які належало реставрувати за президентською програмою «Велике будівництво». Підрядники провели гідроізоляцію фундаментів, встановили колодязі, перекрили годинникову вежу із заміною пошкоджених дерев’яних елементів, заново перекрили дах.