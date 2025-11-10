Купол став першою відновленою частиною у церкві

У Бережанах відреставрували живопис купола церкви Пресвятої Трійці. Там відкрили унікальні розписи початку XX століття, які пов’язують з промисловою школою у Львові та мистецьким колом Модеста Сосенка.

Сецесійні розписи у греко-католицькому храмі виявили три роки тому. Вони були приховані під пізнішими нашаруваннями олійної фарби. Їхнім відновленням зайнявся реставратор та іконописець Олексій Чередніченко.

Стан розписів до і після реставрації (фото з презентації Олексія Чередніченка)

«Оригінальні розписи були поґрунтовані, їх використали за основу. Тоді укріпляли цю основу, як могли і вміли. Використали тверді матеріали, бо не взяли до уваги, що розписи знизу будуть комусь потрібні», – розповів «Суспільному» Олексій Чередніченко.

У верхній частині купола зображена композиція «Зіслання Святого Духа на апостолів». На медальйонах зображені вісім апостолів. Їх доповнюють квітковий орнамент, яскраві кольори і позолота, притаманні сецесійній стилістиці. Водночас на стінах впізнаються характерні ангели, схожі на ті, які малював Модест Сосенко. Хто є автором розписів, невідомо.

Підкупольний розпис церкви Пресвятої Трійці (фото Соломії Лободи)

«Стилістичні та ідейні риси творів дозволяють повʼязувати їх із митцями з Промислової школи у Львові та мистецьким колом Модеста Сосенка – одного з ключових реформаторів українського церковного малярства», – повідомили у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ.

фото Олексія Чередніченка

Церква поєднує класичні візантійські іконописні канони і модну на час оздоблення церкви сецесію.

«Є синтез кількох напрямків. Неовізантизм і сецесія, яка панувала тоді в цій частині Європи, поєдналися в одному храмі, в одному об’єкті. Це є дуже цінним. І це не є еклектика. Це своєрідно. Виникла цілісність – два різні стилі створили одну систему», – прокоментував професор Львівської національної академії мистецтв Роман Василик.

Церква Пресвятої Трійці у Бережанах (фото О. Наконечного з Вікіпедії)

Настоятель церкви Пресвятої Трійці отець Іван Хрептак запевнив, що реставрацію розписів продовжать наступного року. Зараз виконано близько чверті відновлювальних робіт.

Церкву збудували у XVIII ст, однак її перебудували в 1893-1903 роках. Приблизно тоді ж і створили стінопис. Храм є памʼяткою архітектури національного значення.