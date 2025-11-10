У Бережанах презентували відреставровані сецесійні розписи церкви Пресвятої Трійці
У Бережанах відреставрували живопис купола церкви Пресвятої Трійці. Там відкрили унікальні розписи початку XX століття, які пов’язують з промисловою школою у Львові та мистецьким колом Модеста Сосенка.
Сецесійні розписи у греко-католицькому храмі виявили три роки тому. Вони були приховані під пізнішими нашаруваннями олійної фарби. Їхнім відновленням зайнявся реставратор та іконописець Олексій Чередніченко.
Стан розписів до і після реставрації (фото з презентації Олексія Чередніченка)
«Оригінальні розписи були поґрунтовані, їх використали за основу. Тоді укріпляли цю основу, як могли і вміли. Використали тверді матеріали, бо не взяли до уваги, що розписи знизу будуть комусь потрібні», – розповів «Суспільному» Олексій Чередніченко.
У верхній частині купола зображена композиція «Зіслання Святого Духа на апостолів». На медальйонах зображені вісім апостолів. Їх доповнюють квітковий орнамент, яскраві кольори і позолота, притаманні сецесійній стилістиці. Водночас на стінах впізнаються характерні ангели, схожі на ті, які малював Модест Сосенко. Хто є автором розписів, невідомо.
Підкупольний розпис церкви Пресвятої Трійці (фото Соломії Лободи)
«Стилістичні та ідейні риси творів дозволяють повʼязувати їх із митцями з Промислової школи у Львові та мистецьким колом Модеста Сосенка – одного з ключових реформаторів українського церковного малярства», – повідомили у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ.
фото Олексія Чередніченка
Церква поєднує класичні візантійські іконописні канони і модну на час оздоблення церкви сецесію.
«Є синтез кількох напрямків. Неовізантизм і сецесія, яка панувала тоді в цій частині Європи, поєдналися в одному храмі, в одному об’єкті. Це є дуже цінним. І це не є еклектика. Це своєрідно. Виникла цілісність – два різні стилі створили одну систему», – прокоментував професор Львівської національної академії мистецтв Роман Василик.
Церква Пресвятої Трійці у Бережанах (фото О. Наконечного з Вікіпедії)
Настоятель церкви Пресвятої Трійці отець Іван Хрептак запевнив, що реставрацію розписів продовжать наступного року. Зараз виконано близько чверті відновлювальних робіт.
Церкву збудували у XVIII ст, однак її перебудували в 1893-1903 роках. Приблизно тоді ж і створили стінопис. Храм є памʼяткою архітектури національного значення.