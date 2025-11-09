Церква дивом пережила радянські часи і зберегла оригінальні артефакти

У селі Ісаї Турківської громади завершили семирічну реставрацію деревʼяної церкви Архистратига Михаїла, збудованої у 1663 році. У неділю, 9 листопада, відновлений храм освятили під час Архиєрейської літургії, повідомили ZAXID.NET у пресслужбі Львівської облради. Церква унікальна своїми збереженими цілісними розписами, авторським іконостасом та іншими цінними артефактами, які відтворюють понад 360-річну історію храму та села.

Реставрацію церкви розпочали у 2018 році. З обласного бюджету виділили понад 4,8 млн грн, ще 5 млн – на реставрацію стінопису. Спершу відреставрували саму конструкцію храму, замінили прогнилі бруси та інші дерев’яні елементи, ґонт. А після цього приступили до відновлення стінопису 1801 року. Реконструкцією займалося ТОВ «Креативна фабрика “Вікторія”». Розписи відновлювали реставратори під керівництвом Олега Рішняка.

Церква Архистратига Михаїла в Ісаях – одна з найдавніших деревʼяних на Бойківщині, вона є пам’яткою архітектури національного значення. Її звів 1663 року майстер Ілля Пантелеймон, що про свідчить вирізьблений напис на одвірку.

Різьблений напис про рік зведення церкви та її будівничого

У XIX ст. відбулася масштабна реконструкція сакральної споруди. Тоді ж розписали стіни і створили новий іконостас. Збережений стінопис XIX ст. в повному об’ємі є унікальним для Львівщини, хоч і встановити його автора не вдалося. Розписами прикрашені всі стіни і куполи церкви. Також оздоблений портал із західної сторони: там є зображення апостолів Петра і Павла на одвірку і архистратига Михаїла на дверях, а також вигравіруваний напис – 1801 рік.

Апостоли Петро і Павло на одвірку дверей

«На хорах ми бачимо сцену, де у правій частині персонажі за столом в одязі римлян, а поруч зображена та ж подія, де музиканти вже в одязі XIX ст., в штанах і фраку. Такого ви не знайдете в жодній іншій церкві, у цьому унікальність цих розписів», – розповідав раніше художник-реставратор Олег Рішняк.

Сцена з людьми з різних епох

Авторами іконостасу кінця XIX ст. є художники Іван і Василь Чайки. На одній з ікон є напис: «Ікона створена за любимого імператора нашого Франца Йозефа року Божого 1897 маляр Василь і Іван Чайки».

Напис про авторів, меценатів і час створення стінопису

Авторські підписи братів Чайок

Фахівці знайшли намальоване на полотні зображення Святого Духа. Коли його демонтували, зворотня сторона була заклеєна папером, а під ним був фрагмент іншої, набагато давнішої ікони.

Знайдена давніша ікона

У церкві також знайшли оригінальні:

хоругви XVIII ст., їх після реставрації передали в Нацмузей;

замки з ключами;

керамічні підхрестові яблука – декоративні елементи з маківок храму;

зразки народної поліхромної скульптури і малярства – монументальні полотна 2 х 3 м;

дві ікони XV ст., які зараз зберігаються в Нацмузеї;

труна-кенотаф (порожня) – за легендами, там запечатали одну з епідемій (чуму чи холеру), яка морила мешканців в кінці XIX ст.

Труна-кенотаф

А ще реставратори виявили у конструкціях церкви місця влучання шрапнелі в період Першої світової, коли селом проходив фронт. Це теж пам’ятка історичних подій, що відбувалися в селі.

Памʼятка про Першу світову війну

Нині мешканці села Ісаї моляться поруч у новішій церкві 1938 року, яку спорудив Євген Нагірний. Нащадок емігрантів села зі США Джонні Галишин зберіг лист, датований 1928 роком, в якому отець Івана Криса просить колишнього диякона Теодора Галишина, який емігрував у США, допомогти зібрати кошти на нову церкву – 13600 доларів.

Нову церкву не встигли завершити до Другої світової, радянська влада зробила у ній склад. Громада почала молитися там в 1994 році, а давній храм береже як музей історії свого села.

Усі фото Анни Герич