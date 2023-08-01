Дзвіниця і церква в Ісаях до реставрації

У селі Ісаї Самбірського району на Львівщині реставрують одну з найдавніших дерев’яних церков Львівщини – Архистратига Михаїла 1663 року. Храм цінний своєю збереженою цілісною композицією. Відомий також її будівничий – майстер Ілля Пантелеймон, та автори ікон іконостасу – художники кінця XIX ст. Іван і Василь Чайки.

У 2018 році церква набула статусу аварійного об’єкта. Відтоді її реставрують, роботи почали з відновлення даху і куполів. У квітні департамент архітектури та містобудування ЛОВА підписав з новим підрядником договір на реставрацію. За обласною програмою з охорони збереження культурної спадщини на відновлення храму виділили 3,6 млн грн. З них 1,9 млн грн вже перераховано підряднику за виконані роботи.

«Вже виконані основні роботи для стабілізації церкви: закріплення фундаменту, заміни конструктивних елементів, піддашшя, ґонтового покриття, ярусів підлоги першого і другого поверху», – повідомила керівниця департаменту архітектури Олена Василько.

Пам’ятку вивели з аварійного стану. Всі заплановані роботи планують закінчити до кінця року. Підрядник повністю відновить екстер’єр, включно з відмосткою, яка буде відводити воду.

«Специфіка дерев’яної архітектури в тому, що найбільше страждає дах і низ, підвалини. Частина фундаментів були в напівзруйнованому стані, не виконували своїх функцій. Треба було замінити ці балки. Якби пам’ятка простояла ще одну зиму, була б загроза її руйнації. Щоб поміняти фундамент, треба храм припідняти в повітря спеціальними конструкціями. Всередині вся підлога була фактично знищена, втрачена. Ми заміняємо повністю конструкції підлоги, основу, цегляні стовпчики, балки, як це було автентично», – пояснив провідний інженер компанії підрядника «Креативна фабрика "Вікторія"» Тарас Бурий.

Паралельно напрацьовано проектно-кошторисну документрацію на відновлення стінопису всередині церкви. Вона вже пройшла експертизу і тендер, чекають на оголошення результатів.

«Ця цінна пам’ятка стоїть в одному ряду з церквами в Дрогобичі, Потеличі. Тому що збережена не тільки архітектура, але весь мистецький ансамбль. Збережений стінопис, іконостас, хоругви, кенотаф, багато автентичних мистецьких і ужиткових елементів. На брусі церкви вигравіруваний напис автора церкви Іллі Пантелеймона», – розповідає художник-реставратор Олег Рішняк.

В 2015 році при обстеженні церкви знайшли дуже понищені хоругви XVIII ст. Їх відреставрували студенти Академії мистецтв і передали в Нацмузей до Львова.

Також у церкві є ікони відомих художників кінця XIX ст., які багато працювали на Самбірщині, Івана і Василя Чайок. На одній з ікон є напис: «Ікона створена за любимого імператора нашого Франца Йозефа року Божого 1897 маляр Василь і Іван Чайки».

Унікальні знахідки церкви в селі Ісаї (фото з презентації реставратора Олега Рішняка)

Розписаними є всі стіни і куполи церкви, а також двері із західної сторони: там є зображення Архистратига Михаїла і апостолів Петра і Павла.

«Унікальність цих розписів в тому, що ми бачимо сцену з хорів, де у правій частині персонажі за столом в римському одязі, а поруч зображена та ж подія, де музиканти вже в одязі XIX ст., в штанах і фраку. Таке ви не знайдете в жодній іншій церкві», – зазначає художник-реставратор Олег Рішняк, який відновлюватиме розписи.

Стан стінопису гостро аварійний. Церква довго замокала, була без догляду, має дуже знищені розписи і біологічні зараження. Спори грибів треба усунути насамперед, бо вони поширюються. Також почалося лущення фарби, зображенння покриті кіптявою, пліснявою.

Стан розписів до реставрації (фото ZAXID.NET)

Вартість реставрації всього стінопису – 6,2 млн грн, на цей рік заплановано 1 млн грн на першочергові консерваційні заходи. Естетичну реставрацію проведуть наступного року.

Церква була збудована в 1663 році, але в XIX ст. відбулася її реконструкція. Цим же століттям датується її стінопис. Іконостас теж, імовірно, з XIX ст. Він у кращому стані, перенесений у новішу церкву поруч.