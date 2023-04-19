Вид на Михайлівську церкву в Ісаях зверху

Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної військової адміністрації 17 квітня уклав договір на реставраційні роботи пам’ятки архітектури національного значення – церкви святого Михаїла в селі Ісаї на Турківщині, зведену у 1663 році. Роботи виконуватиме фірма «Креативна фабрика «Вікторія», що перемогла у тендері, де була єдиним учасником.

У тендерній документації зазначено, що підрядник має відреставрувати дерев’яні конструкції, облаштувати електромережі, встановити блискавкозахист тощо.

Церква святого Михаїла наразі не діє. Літургії відбуваються у мурованому храмі поряд, зведеному у 1938 році будівничим Євгеном Нагірним. Реставраційні роботи у дерев’яному храмі розпочалися раніше і в різні роки відбувалися з різною інтенсивністю. У церкві збереглися розписи XVII століття. Ансамбль доповнює дзвіниця 1772 року, що також належить до пам’яток архітектури національного значення.

Розписи 17 ст. у Михайлівській церкві в Ісаях (фото з сайту Фотографії старого Львова)

За даними сервісу YouControl, фірма «Креативна фабрика «Вікторія» зареєстрована наприкінці 2015 року в смт Рудно біля Львова. Її керівником і власником є Анатолій Богач, який у 2020 році зареєстрував фірму «Львівська ротонда», що також займається будівельними і реставраційними роботами.

Свою діяльність «Креативна фабрика «Вікторія» розпочинала із ремонту сантехнічних мереж та санвузлів у 5-й міській клінічній лікарні Львова, а вже наступного року – виконувала реставраційні роботи на західному фасаді гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла на вул. Театральній у Львові. Згодом була реставрація храму святого Йосифа у Підгірцях, ремонт кабінетів у кількох поліклініках і УДЮМК Львова, школах, роботи у львівському Палаці мистецтв, реставрація пам’ятника Маркіянові Шашкевичу у Підлиссі на Золочівщині, замку у заповіднику «Давній Галич», надбрамного корпусу Золочівського замку. Загалом за роки роботи «Креативна фабрика «Вікторія» виграла тендерів на майже 104 млн грн.

Натомість фірма «Львівська ротонда» співпрацює переважно із освітніми закладами у Львівській області і виграла тендерів на майже 20 млн грн.