Церкву Архистратига Михаїла у Старій Скваряві збудували у 1508 році

У селі Стара Скварява біля Жовкви оцифрують одну з найдавніших церков регіону (1508 рік) і її унікальний іконостас. На основі оцифрованого матеріалу створять віртуальні моделі деревʼяної церкви та іконостасу. Грант на це надав Український культурний фонд.

Львівський музей історії релігії та УКФ підписали договір про надання гранту на реалізацію проекту «Музей "Староскварявський іконостас XVI-XVIII ст.": оцифрування пам’ятки, створення інклюзивної експозиції».

«Проект створює віртуальну 3D модель храму Святого Архистратига Михаїла, найдавнішої датованої дерев’яної церкви України (1508 р.), віртуальну 3D модель іконостасу XVI-XVIII ст., який є пам’яткою in citu, а також сучасну інклюзивну музейну експозицію, що враховує потреби різних цільових аудиторій. Разом зі створенням віртуального туру та проведенням освітньої програми проект служить збереженню та популяризації української культурної спадщини», – зазначено в його описі.

Деревʼяну церкву Св. Архистратига Михаїла збудували у 1508 році, про це свідчить напис на стіні. Первісно вона була у селі Глинсько біля Жовкви, де раніше існувало літописне городище Щекотин. У 1715 році її перенесли у Стару Скваряву. Вона друга найстаріша деревʼяна церква Львівщини після храму св. Духа у Потеличі (1502). Її іконостас – єдиний вцілілий зразок українського сакрального малярства XVI-XVII ст.

Іконостас церкви вважається однією з найкращих пам’яток Перемишльської школи іконопису. Найдавніші ікони – з середини XVI ст. Намісний ряд виконав відомий маляр Жовківської школи Іван Руткович у 1677-1687 роках.

Іконостас церкви Св. Архистратига Михаїла у Старій Скваряві (фото ZAXID.NET)

Зараз громада села відправляє богослужіння у новій церкві, а памʼятка є музеєм сакрального мистецтва XVI-XVIII ст., філією Львівського музею історії релігії.