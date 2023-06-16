У церкві Святої Трійці в місті Жовква, що належить до восьми дерев’яних храмів України, які входять до спадщини ЮНЕСКО, змонтували відреставрований іконостас. Реставрація храму XVIII ст., яка тривала понад чотири роки, практично завершена.

«Цього дощового дня ми завершили монтувати фантастичний величезний іконостас церкви Святої Трійці в Жовкві. Також дякуємо реставраційному центру і особисто Тарасу Отковичу за реставрацію ікон», – повідомили 16 червня у Львівській галереї мистецтв.

Настоятель церкви о. Василь Батюк розповів ZAXID.NET, що в храмі залишилося замінити центральний павук і ще раз полакувати підлогу.

«У святилищі є стінопис: сцена жертва Авраама і молитва Мойсея на горі Синай. Вони теж потребують відновлення, бо трохи замокли. Але невідомо, чи їх реставруватимуть зараз», – зазначив священик.

Стінопис святилища теж потребує реставрації (фото ZAXID.NET)

Коли богослужіння знову почнуть відправляти у відреставрованому храмі, поки невідомо. Його має освятити єпископ.

Реставрація храму Святої Трійці розпочалась у 2019 році. Під час ремонту підлоги майстри натрапили на порожню крипту. Роботи планували закінчити за рік, але через брак фінансування їх призупинили.

«Церкву почали відновлювати чотири роки тому, але через брак фінансування роботи призупинили на два роки. Наприкінці минулого року на відновлення церкви виділили 10,5 млн гривень з держбюджету. За ці кошти завершили зовнішні реставраційні роботи, повністю замінили дерев’яну покрівлю. Також реставратори замінили деякі дерев’яні балки та дошки», – інформувала навесні Львівська РДА.

Новий ґонт на церкві Святої Трійці навесні 2023 року (фото ZAXID.NET)

Дерев’яний ґонт постелили і на захристії, яка раніше була під бляхою, зазначає настоятель. На крипті зі сходу раніше було замуроване вікно, на нього поставили ґрати.

На подвір’ї встановили відеонагляд і вуличне освітлення: три прожектори зверху, три знизу. Довкола церкви постелили плитку.

П’ятиярусний іконостас, який виконали майстри Жовківської школи іконопису і різьби Івана Рутковича, реставрували у Національному науково-реставраційному центрі. Після відновлення близько 50 ікон експонувалися у львівському музеї Пінзеля.

Після реставрації іконостас жовківської церкви експонувався у львівському музеї Пінзеля (фото ZAXID.NET)

Дерев’яну церкву Святої Трійці (УГКЦ) збудували у Жовкві 1720 році на місці згореної попередниці. Вона належить до галицького типу архітектури. На її спорудження частину коштів дав королевич Якуб Собеський. Муровану ризницю добудували у XIX ст. Вікно туди перенесли з розібраної вежі Жовківського замку. Іконостас, що містить близько 50 ікон, виконаний в стилістиці українського бароко. Рами мають різьбу Ігнатія Стобенського, ікони писали майстри школи Рутковича, є припущення, що він сам є автором окремих ікон.