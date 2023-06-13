Хрест встановили на сторіччя від дня народження Шашкевича, реставрують його вперше

У селі Підлисся на Золочівщині відреставрували пам’ятний хрест Маркіяну Шашкевичу. Пам’ятка відновлюється вперше з часу її спорудження (1911 рік). Роботи почали у 2021 році, коли відзначали 210-у річницю від дня народження Маркіяна Шашкевича. На відновлення хреста виділили 1,5 млн грн.

«У 2021 році з обласного бюджету виділили більше 800 тис. грн. Одразу ж було виготовлено проектно-кошторисну документацію й отримано всі необхідні дозволи для початку реставраційних робіт. Впродовж року вдалося майже повністю відновити кам’яний постамент пам’ятника та розпочати реставрацію металевого хреста. Цьогоріч для закінчення робіт на об’єкті в бюджеті області передбачили ще 600 тис. грн», – повідомили в департаменті архітектури та містобудування ЛОВА 13 червня.

Кам’яний постамент хреста (фото ЛОВА)

Залишилося встановити блискавкозахист. Ці роботи планують завершити до двох тижнів. Ремонтно-реставраційні роботи на монументі проводить ТОВ «Креативна фабрика «Вікторія».

Пам’ятний хрест на честь поета, письменника, священика УГКЦ, члена «Руської трійці» та співавтора першого україномовного альманаху «Русалка Дністрова» Маркіяна Шашкевича встановили на Білій Горі біля рідного села Підлисся у 1911 році, до 100-ліття з дня народження. Автором монументу є відомий львівський архітектор Олександр Лушпинський. Ковальські роботи проводила фірма Михайла Стефанівського. Пам’ятка є зразком українського модерну.

Витончене ковальство Михайла Стефанівського (фото Івана Щурка)

Віртуально оглянути музей Шашкевича у Підлиссі та хрест можна тут.