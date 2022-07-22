Національний природний парк «Північне Поділля» розташований на території колишніх Бродівського, Буського та Золочівського районів Львівщини. Його площа становить 15 тис. га і охоплює північно-західний край Подільської височини. Ще 1886 року граф Володимир Дідушицький заснував тут перший у Європі природоохоронний резерват «Пам’ятка Пеняцька». А вже сучасний парк офіційно створили у 2010 році.

У межах національного парку бере початок річка Західний Буг, тут є цікаві за формою скелі періоду Сарматського моря і бірюзові озера. Окрім рідкісної флори і фауни, є багато пам’яток історії, археологічні городища. Можна оглянути замки і музеї, монастирі і язичницькі капища, зниклі села й історичні місцини. Ці об’єкти доповнюють відпочинок на природі.

За допомогою керівника відділу рекреації НПП «Північне Поділля» Михайла Шишки ZAXID.NET розповідає, як цікаво можна провести час на природі в межах природного парку та що варто там побачити. Для зручності всі об’єкти парку впорядковані у туристичні маршрути.

У НПП «Північне Поділля» трапляється степова рослинність (фото ZAXID.NET)

Химерної форми скеля Триніг отримала свою назву через те, що тримається на трьох опорах. Це кам’яний останець архаїчного Сарматського моря. Інші закам’янілі пісковики називаються «Груда рихлого каміння», «Мертва голова», «Камінь-кат», «Лежачий пес». Триніг та інші мегаліти раніше були язичницькими святилищами. Під час проходження туристичного маршруту «Триніг» є печера-грот язичників. Сім років тому там виявили давнє людське поховання та фрагменти кераміки періоду Київської Русі. Також в лісі можна натрапити на природне джерело, один із витоків річки Стир, залишки військових бліндажів часів Другої світової війни, колишню каменоломню, годівниці для лісових тварин, а, можливо, й на самих тварин.

Скеля Триніг (фото НПП)

Карстові водойми в с. Ясенів, вода в яких кольору яскравої бірюзи, називають Сині вікна або Бірюзові озера. Водойми утворилися через розчинення карбонатних порід водою. Вода заповнила вапняковий карст і має такий незвичний колір. З дна озер б’ють джерела, тому вони ніколи не замерзають.

Бірюзові озера біля с. Ясенів (фото ZAXID.NET)

На маршруті «Маркіянові місця» чітко видно, де сходиться рівнина Малого Полісся з північним краєм Подільської височини. Під час прогулянки можна зустріти велетенські буки-патріархи, степові рослини та іншу рідкісну флору. А ще на Білій горі встановлений 25-метровий меморіальний хрест, присвячений Маркіяну Шашкевичу. Він народився у сусідньому селі.

Хрест пам'яті Маркіяна Шашкевича на Білій горі (фото НПП)

Історію визвольної боротьби українців можна дізнатися у селі Черниця, де провів останні роки життя командир Української Галицької Армії генерал Мирон Тарнавський. Зараз там є музей, присвячений його пам’яті. А в лісі біля села Гавареччина є криївка вояків УПА. Вона діяла до 1947 року, у ній періодично збиралося вище командування УПА, яке координувало дії українських повстанців на території Львівщини, Волині та Тернопільщини. Як кажуть історики, у цих лісах було багато повстанських криївок, деякі навіть двоповерхові.

Криївка УПА (фото НПП)

Ще одним величезним останцем сарматського віку в межах НПП є скеля у Підкамені. Біля 17-метрового мегаліту багато століть проводили язичницькі культові ритуали, а в наш час – вже музичні фестивалі. Біля нього є монастир, відомий центр паломництва з XV ст. Ще один монаший скит є на Святій горі, яка розташована між селами Білий Камінь та Ушня Золочівського району. Туди прокладено екологічно-пізнавальний туристичний маршрут «Святогірський».

Скеля у Підкамені (фото ZAXID.NET)

В межах НПП «Північне Поділля» є село Гавареччина, в якому віддавна виробляють чорнодимлену кераміку за старовинними технологіями. Туристи можуть навчитися цього ремесла під час майстер-класів.

У селі Гавареччина зберігають традиції виробництва чорнодимленої кераміки (фото НПП)

Популярним нині бьордвотчінгом можна зайнятися під час орнітологічного маршруту «Пташина слобода», який стартує зі села Залісся. Спостерігати за птахами можна на гідрологічному заказнику «Пониківський». Тут водяться курочки водяні, крижні, лиски, пірникози, попелюхи, чепура та чапля, вівсянка, очеретянка, плиска, зустрічається лунь очеретяний та канюк.

Спостерігати за птахами можна у гідрологічному заказнику «Пониківський» (фото НПП)

Багатим на історію є село Пеняки. У ньому збережена скульптура, авторство якої приписують учням Пінзеля. Від графського маєтку залишилася лише кам’яна огорожа і припалацова каплиця. Вдалося врятувати від руйнування костел Святого Альфонса Родрігеса. У цьому селі проживав засновник першого у Європі природоохоронного резервату «Пам’ятка Пеняцька» та природничого музею у Львові Володимир Дідушицький.

Колишня припалацова каплиця і скульптура у с. Пеняки (фото НПП)

У лісах НПП «Північне Поділля» загубилися колишні польські села Гута Верхобузька, Дзвінець, Скляна Гута, Гута Пеняцька. Від них залишилися лише старі кладовища.

На околиці села Пеняки було виявлено давньоруське городище XI-XIII століть. На його місці помітні заліснені тераси та оборонний вал дитинця. Біля городища є джерело у кам’яному гроті. Від цього історичного місця до іншої пам’ятки археології – Пліснеського городища можна пройти туристичним маршрутом.

Джерело у кам'яному гроті біля городища (фото НПП)

«Ражнівські піски» не входять до НПП «Північне Поділля», але працівники парку возять туди туристичні групи. Піски утворилися через меліорацію земель. Раніше це була заболочена місцевість, а зараз фактично пустеля. Вітер формує на ній бархани і дюни. Тому це місце набирає популярності серед туристів.

Туроператори називають Ражнівські піски Бродівською Сахарою і возять туди туристів (фото НПП)

Маршрути можна пройти самостійно, вони промарковані, але щоб не загубитися – краще у супроводі працівників парку. Замовити екскурсію в НПП «Північне Поділля» можна за тел. 0667508064. Екскурсія на групу до 10 осіб – 300 грн, кожен наступний учасник доплачує 30 грн.