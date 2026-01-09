Тіган Крофт та Майло Манхейм

Студія Disney відновила виробництво адаптації культового анімаційного хіта 2010 року – мультфільму «Рапунцель. Заплутана історія» та вже затвердила акторів на головні ролі. Про це повідомляє Variety.

Головні ролі у фільмі отримали Тіган Крофт («Титани», «Незламний дух») та Майло Манхейм («Зомбі», «Танці з зірками»), які зіграють Рапунцель і Флінна Райдера. Оригінальна історія про загублену принцесу з магічно довгим волоссям, яку викрали в дитинстві. Все життя вона провела у вежі, доки її не врятував злодій.

Режисером ігрової версії стане Майкл Ґрейсі («Найвидатніший шоумен»), сценарій написала Дженніфер Кейтін Робінсон, а продюсеркою стала Крістін Берр. Дату прем’єри та деталі виробництва наразі не розголошують.

3D-мультфільм «Рапунцель: Заплутана історія» знятий за казкою Братів Грімм. Його премʼєра відбулась у грудні 2010 року, а головні ролі виконали Менді Мур і Захарі Лівай. Мультфільм зібрав понад 591 млн доларів у світовому прокаті, а також отримав короткометражне продовження та популярний серіал.

Навесні проєкт призупиняли через стримані касові результати «Білосніжки», однак тепер студія офіційно повернулася до його реалізації.