Премʼєра мультфільму «Рапунцель: Заплутана історія» відбулась у 2010 році

Компанія Disney зупинила роботу над римейком мультфільму «Рапунцель: Заплутана історія». Це спричинено провалом іншого римейку – фільму «Білосніжка», який провалився в прокаті, повідомляє THR.

Режисером римейку є Майкл Грейсі, відомий за проєктом «Найвеличніший шоумен», а сценаристкою – Дженніфер Кейтін Робінсон. Проєкт перебував на активній стадії виробництва, утім після касових провалів «Білосніжки» Disney поставив його на паузу.

Наразі римейк «Білосніжки» заробив у прокаті близько 150 млн доларів, що значно нижче витраченого бюджету фільму, який за деякими оцінками, перевищив 350 млн доларів.

Додамо, що 3D-мультфільм «Рапунцель: Заплутана історія» знятий за казкою Братів Грімм. Його премʼєра відбулась у грудні 2010 року, а головні ролі виконали Менді Мур і Захарі Лівай.