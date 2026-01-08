Президент Володимир Зеленський попередив, що у ніч на п’ятницю, 9 січня, російські війська можуть здійснити новий масований удар по Україні. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

«Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно, спускатися в укриття. Росіяни незмінні: вони намагаються скористатися погодою. Я доручив уряду допомагати місцевій владі, максимально допомагати всім, хто задіяний», – сказав Зеленський.

Президент також нагадав, що внаслідок російських ударів по інфраструктурі на Дніпровщині та Запоріжжі увечері 7 січня виникла «надзвичайно складна ситуація з електрикою, всім забезпеченням».

«У Запорізькій області ще вдень відновили енергопостачання за графіками. Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград та інші міста і громади Дніпровщини досі в роботі. Були сьогодні, на жаль, і нові удари – саме по енергетиці й по цивільному сектору також, в Кривому Розі – по житлових будинках», – додав Володимир Зеленський.

Зауважимо, за даними моніторів, увечері 8 січня відмічена нетипова активність росіян в районі ракетного військового полігону «Капустин Яр». Саме з цього полігону РФ уперше запустила по Дніпру балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» у листопаді 2024 року.

До слова, 7 січня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що українцям можуть відключати світло поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах.