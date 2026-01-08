Погіршення погодних умов в Україні очікують від 8 грудня

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у середу, 7 січня, повідомила, що українцям можуть відключати світло поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах.

Погіршення погодних умов в Україні очікують від четверга, 8 грудня.

«Можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах», – заявила Свириденко.

Погіршення погодних умов створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру. Втім уряд працює над мінімізацією наслідків негоди. Зокрема, Міністерство внутрішніх справ разом із Державною службою з надзвичайних ситуацій та Національною поліцією працюють, щоб забезпечити готовність снігоочисної та важкої інженерної техніки, техніки підвищеної прохідності, мобільних пунктів обігріву. І за потреби оперативно залучати їх для допомоги учасникам дорожнього руху.

Профільним міністерствам і службам доручили підготувати до розгортання пункти незламності у разі перебоїв з електро-, тепло-, газо- чи водопостачанням, а також проблем зі звʼязком. Міненерго разом з Мінрозвитку та державними енергетичними компаніями мають забезпечити стабільну роботу енергосистеми, готовність збільшити виробництво електроенергії та постачання газу, включно з можливістю імпорту з країн ЄС.

Відомо, що від четверга, 8 січня, починає роботу Оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування державного значення.

Голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко раніше повідомляв, що до погодинних відключень можуть додати ще одну чергу через сильне похолодання.

Нагадаємо, на Львівщині із 8 до 11 січня очікується сильні снігопади та зниження температури до 24°С морозу.