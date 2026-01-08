Руслан Осипенко 4 роки очолював поліцію в Донецькій області

Новим керівником Чернівецької обласної військової адміністрації став 47-річний правоохоронець Руслан Осипенко. Указ про призначення колишнього начальника Нацполіції Донеччини на посаду голови ОВА президент Володимир Зеленський підписав увечері 8 січня.

Руслан Осипенко замінив колишнього керівника Буковини Руслана Запаранюка, який керував областю чотири роки та п’ять місяців. Напередодні призначенні президент Володимир Зеленський провів співбесіду з Русланом Осипенком.

Відомо, що новий керівник понад чотири роки очолював Нацполіцію у Донецькій області. Про це відомо з сайту поліції Донеччини. Руслан Осипенко родом з Луганщини. В органах внутрішніх справ працював з 1996 року: служив у Київській, Полтавській та Миколаївських областях, а також Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції – зокрема на керівних посадах. У 2020 році обіймав посаду заступника начальника-начальника кримінальної поліції Черкаської області.

З жовтня 2021 року тимчасово виконував обов’язки начальника Нацполіції в Херсонській області. Як керівника Нацполіції Донеччини його представили у листопаді 2021 року. У липні 2022 року президент Зеленський присвоїв Осипенку спеціальне звання генерала поліції третього рангу.

Руслан Осипенко має відзнаки та нагороди, зокрема у 2024 році за «особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові» його нагородили орденом Данила Галицького, йдеться в указі президента.