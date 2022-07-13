Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Запаранюка головою Чернівецької ОВА

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Сергія Осачука з посади голови Чернівецької ОВА та призначення новим керівником військової адміністрації Руслана Запаранюка, який раніше очолював обласне управління «Ощадбанку».

Про призначення Руслана Запаранюка головою Чернівецької ОВА ввечері середи, 13 липня, повідомив Офіс Президента. Попереднього керівника ОВА – Сергія Осачука – звільнено також указом Володимира Зеленського. На сайті Президента зазначається, що відповідні документи були підписані ще у понеділок, 11 липня. Кабінет міністрів погодив кандидатуру Руслана Запаранюка на посаду голови Чернівецької обласної військової адміністрації у четвер, 8 липня.

Володимир Зеленський зустрівся із новопризначеним головою ОВА Русланом Запаранюком та обговорив першочергові завдання для нового керівника Чернівецької області.

«В умовах воєнного стану через повномасштабне вторгнення РФ пріоритетом для держави є злагоджена робота митниці, що не перешкоджає руху гуманітарних вантажів, облаштування пунктів пропуску на державному кордоні, надання соціальних послуг тимчасово переміщеним особам, які були вимушені виїхати з регіонів України, де ведуться бойові дії тощо», — зазначається у повідомленні на сайті президента.

Нагадаємо, про звільнення Сергія Осачука з посади голови Чернівецької ОВА стало відомо у вівторок, 14 червня, коли Уряд погодив його відставку. Про причини звільнення публічно не повідомлялося, проте нещодавно Чернівецька ОВА опинилася у центрі скандалу щодо можливого розкрадання гуманітарної допомоги. Зокрема, 1 червня 2022 року СБУ звинуватила заступника голови Чернівецької ОВА Артура Мунтяна у використанні автомобілів швидкої допомоги, які призначалися для ЗСУ, в комерційних цілях. Тоді голова Чернівецької ОВА Сергій Осачук назвав звинувачення на адресу його заступника безпідставними та недоведеними. Крім того, Сергій Осачук заявив, що вважає такі дії тиском правоохоронців, направленим проти нього особисто. Також 10 червня місцеві ЗМІ писали про масштабні обшуки у кабінетах керівництва Чернівецької військової адміністрації. Тоді ні СБУ, ні поліція, ні ДБР жодним чином проведення обшуків не прокоментували.

Що відомо про Руслана Запаранюка

Руслан Запаранюк народився 1974 року в с. Нижні Станівці Чернівецької області. У 1997-му закінчив Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича (спеціальність «фізик, викладач»), у 2003 році – Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (спеціальність «економіст з обліку та аудиту»). Працював керівником Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк».