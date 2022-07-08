Кабмін погодив призначення Руслана Запаранюка на посаду голови Чернівецької обласної військової адміністрації. Відповідне рішення уряд ухвалив у четвер, 7 липня. Разом із тим президент Володимир Зеленьский досі не видав розпорядження про звільнення голови Чернівецької ОВА Сергія Осачука, хоча Кабмін погодив його відставку ще 14 червня.

Про погодження кандидатури Руслана Запаранюка на посаду голови Чернівецької обласної військової адміністрації повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. За його словами, відповідне рішення уряд прийняв на засіданні у четвер, 7 липня.

«Погоджено призначення Запаранюка Руслана Васильовича головою Чернівецької обласної державної адміністрації», – повідомив Тарас Мельничук у Telegram.

Відомо, що Руслан Запаранюк наразі очолює Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

Нагадаємо, про погодження звільнення Сергія Осачука з посади голови Чернівецької ОВА ще у вівторок, 14 червня, повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Про причини звільнення публічно не повідомлялося, проте нещодавно Чернівецька ОВА опинилася у центрі скандалу щодо можливого розкрадання гуманітарної допомоги. Зокрема, 1 червня 2022 року СБУ звинуватила заступника голови Чернівецької ОВА Артура Мунтяна у використанні автомобілів швидкої допомоги, які призначалися для ЗСУ, в комерційних цілях. Тоді голова Чернівецької ОВА Сергій Осачук назвав звинувачення на адресу його заступника безпідставними та недоведеними. Крім того, Сергій Осачук заявив, що вважає такі дії тиском правоохоронців, направленим проти нього особисто. Також 10 червня місцеві ЗМІ писали про масштабні обушки у кабінетах керівництва Чернівецької військової адміністрації. Тоді на СБУ, ні поліція, ні ДБР жодним чином проведення обшуків не прокоментували.

До того ж у вересні 2021 року Чернівецька районна рада висловлювала недовіру голові Чернівецької ОДА Сергію Осачуку. Посадовця звинувачували у «провалі» реформи децентралізації та боротьби з поширенням Covid-19. Також Сергію Осачуку закидували недостатнє фінансування медицини.

Нагадаємо, 50-річний Сергій Осачук – кандидат історичних наук, перекладач, автор історичних досліджень та книг про австрійський період Буковини та про історію Чернівців. На посаду голови Чернівецької ОДА був призначений у листопаді 2019 року.