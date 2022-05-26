Руслан Гречаник понад п'ять років очолював департамент екології та природних ресурсів ЛОДА

Кабінет міністрів України на засіданні 24 травня призначив Руслана Гречаника першим заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Досі Руслан Гречаник очолював профільний департамент Львівської ОДА.

«Руслан Гречаник має великий досвід роботи у сфері захисту довкілля. До цього – очолював департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації та басейнову раду Західного Бугу та Сяну. Також працював керівником Українського лісового селекційного центру», – йдеться в офіційному повідомленні на сайті міністерства.

48-річний Руслан Гречаник закінчив Національний лісотехнічний університет та Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України. Має науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук, доцента, члена-кореспондента Лісівничої академії наук України. Останні понад п’ять років (з 2016 року) і дотепер працював директором департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА.

З квітня цього року міністерство захисту довкілля та природних ресурсів очолює Руслан Стрілець.