Департаменту фінансової політики ЛМР представили нового керівника Вікторію Довжик (по центру в рожевому платті)

У Львівській міськраді відбулася заміна керівника департаменту фінансової політики. Замість багаторічного директора Олега Іщука департаментом керуватиме депутатка Львівської міськради Вікторія Довжик.

«Ранок сьогодні розпочали з департаментом фінансової політики. Мав честь подякувати Олегу Іщуку за 15 років його праці на посаді керівника департаменту фінансової політики. Олег Іщук переходить з позиції керівника департаменту на позицію радника міського голови», – повідомив у понеділок вранці, 20 червня, перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко у Facebook.

З його слів, на час воєнного стану виконувати обов'язки керівника департаменту фінансової політики буде Вікторія Довжик.

46-річна Вікторія Довжик є депутаткою Львівської міськради від «Самопомочі». З 2017 року вона є радницею міського голови апарату виконавчого комітету, а до цього працювала заступницею начальника управління – начальницею відділу економічного розвитку управління економіки департаменту економічної політики ЛМР.