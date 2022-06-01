Сергій Осачук заявив, що не сумнівається у чесності своєї команди

Голова Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук прокоментував оголошення підозри у махінаціях із гуманітарною допомогою своєму заступнику Артуру Мунтяну. Голова ОВА зазначив, що звинувачення заступника є безпідставними і недоведеними. Крім того, Сергій Осачук заявив, що вважає такі дії тиском правоохоронців, направленим проти нього особисто.

Про деталі передачі автомобілів швидкої допомоги з Італії та про ставлення до оголошення підозри заступнику голови військової адміністрації Артуру Мунтяну Сергій Осачук розповів під час спілкування з журналістами у середу, 1 червня. Зокрема, голова Чернівецької ОВА заявив, що звинувачення посадовців обласної військової адміністрації у розкраданні гуманітарної допомоги є безпідставними.

«Звинувачення в бік обласної військової адміністарції в частині дотичності окремих посадових осіб, співробітників ОВА до ймовірного розкрадання гуманітарної допомоги є надзвичайно спекулятивним, маніпулятивним, безпідставним і недоведеним у суді», – заявив Сергій Осачук.

Голова Чернівецької ОВА також пояснив, що обласна влада лише координувала передачу автомобілів швидкої допомоги з румунською стороною у рамках роботи «Єврохабу», за комунікацію з яким від ОВА відповідав заступник голови Артур Мунтян.

«На прохання румунської сторони було визначити посадову особу, хто міг би бути координатором у комунікації. Оскільки один із моїх заступників вільно володіє румунською мовою, він був визначений як той, з ким потрібно контактувати у робочих питаннях. Саме він отримав телефонний дзвінок про те, що на «Єврохаб» прибули машини швидкої допомоги з Італії», – розповів голова ОВА.

Сергій Осачук наголосив, що ніхто з обласної адміністрації не подавав жодних листів чи прохань до Італії про передачу машин швидкої допомоги. «Тому ці машини прибули до Сучави і потрібно було їх перевезти сюди. Це було здійснено силами співробітників, добровольців, волонтерів. Тепер ми чуємо звинувачення не перший раз, а вже кілька раз поспіль. Ми чуємо огульні звинувачення зі словами «крадіжка». Поясніть, яка крадіжка, що є фактом крадіжки і де то вкрадене», – зазначив Сергій Осачук.

За його словами, через Чернівецька область передала на потреби ЗСУ 23 автомобілі швидкої допомоги, які надійшли в область як допомога з-за кордону та від міжнародних партнерів. «Ці авто, які надійшли в Україну для допомоги нашому народу, перетнули державний кордон і були передані і знаходяться у ЗСУ. Тому кладемо тут крапку у спекуляціях, маніпуляціях і заявах. Після цього маємо поле для фантазії, коли окремі правоохоронні органи здійснюють чергові нападки на ОВА, припускаються тверджень, які недоведені і немає жодного судового рішення, а маніпулюють, нібито про вкрадені автомобілі», – сказав Сергій Осачук.

Голова Чернівецької ОВА також заявив, що вважає дії правоохоронців «спланованою відповіддю на дії обласної військової адміністрації»: «Ці акції є не проти того або іншого посадовця. Це є спланована відповідь на діяльність ОВА, моєї особистої, коли я 2,5 роки на посаді чітко визначаю правоохоронним органам Буковини покласти край нарешті тим злодіянням, сірим і чорним бізнес-схемам, які десятиліттями працювали на Буковині, але вони погано мене чують», – додав Осачук.

Керівник обласної адміністрації додав, що його команда – це люди з незаплямованою репутацією, у чесності яких він не сумнівається. «Жоден посадовець з моєї команди не має потреби красти. Я впевнений у чеснотах, моралі, незаплямовані репутації кожного з них. Якщо ці нападки далі будуть продовжуватися, прошу трактувати це виключно як політичний тиск правоохоронців, які приїхали з Херсону і пробують наводити свої порядки. Потрібно Україну захищати там, де є ворог, а не воювати з органами державної влади», – заявив Осачук.

Також він проінформував, що наразі його заступник Артур Мунтян перебуває на лікарняному. На запитання, чи буде він відсторонений від посади, Сергій Осачук відповів, що наразі немає підстав для відсторонення.

Нагадаємо, у середу, 1 червня, СБУ повідомила про підозру в розтраті гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах 30-річному заступнику голови Чернівецької ОВА Артуру Мунтяну. Посадовця звинувачують у використанні автомобілів швидкої допомоги у комерційних цілях. Як стверджує СБУ, посадовець сприяв використанню автомобілів швидкої допомоги для комерційного транспортування пацієнтів. За інформацією правоохоронців, такі дії спричинили шкоди на майже мільйон гривень.

За даними слідства, заступник голови ОВА визначив отримувачем автомобілів «швидкої», які надійшли в Чернівці з Італії, обласну лікарню. Гендиректор лікарні оформив автомобілі на власну ГО, а далі використовував у комерційних цілях. На початку травня лікаря звинуватили у привласненні п'ятьох автомобілів швидкої допомоги, які надійшли в Україну як гуманітарна допомога та призначалися для ЗСУ. Директора лікарні затримали на хабарі у 16 тис. грн за транспортування пацієнта на «швидкій» до медзакладу в Ужгороді. Правоохоронці імені підозрюваного не називали, проте на сайті лікарні зазначається, що гендиректором медичного закладу є 47-річний Сергій Бродовський.