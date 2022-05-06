Перевозити хворого лікар доручив своєму брату, який не є медичним працівником

Генерального директора Чернівецької обласної клінічної лікарні Сергія Бродовського затримали на хабарі у 16 тис. грн за транспортування пацієнта до медзакладу в Ужгороді. Перевозити хворого лікар доручив своєму брату, який не є медпрацівником і не має права сідати за кермо «швидкої». За скоєне 47-річному лікарю загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Як у п’ятницю, 6 травня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, 47-річний лікар, гендиректор обласної лікарні у Чернівцях, домовився із мешканцем Буковини про транспортування його до лікарні в Ужгороді на «швидкій», що належить чернівецькій лікарні. У поліції імені затриманого на хабарі лікарі не називають, проте на офіційному сайті Чернівецької обласної лікарні зазначається, що генеральним директором медичного закладу є Сергій Бродовський.

«Буковинець запропонував 16 тис. грн за транспортування його до лікарні Ужгорода на автомобілі спеціального призначення. Перевозити хворого до іншої області посадовець доручив своєму рідному брату, який не є працівником медичної установи та не має права керувати спецтранспортом», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). 47-річний лікар перебуває у СІЗО, у нього вилучили речові докази. Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність інших працівників медзакладу до незаконної діяльності.