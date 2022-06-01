Артуру Монтяну оголосили про підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах

30-річного заступника голови Чернівецької ОВА Артура Мунтяна підозрюють у використанні автомобілів швидкої допомоги у комерційних цілях. Як стверджує СБУ, посадовець сприяв використанню автомобілів швидкої допомоги для комерційного транспортування пацієнтів. За даними правоохоронців, такі дії спричинили шкоди на майже мільйон гривень. За скоєне чиновнику загрожує до 12 років тюрми.

Як у середу, 1 червня, повідомили у прес-службі СБУ, заступник голови Чернівецької ОВА був відповідальним за розподіл «швидких» і визначив один із обласних медзакладів як отримувача частини цієї гумдопомоги. Схему організували із залученням гендиректора медустанови.

Імені підозрюваного посадовця Чернівецької ОВА правоохоронці не називають, проте, за даними місцевих ЗМІ, йдеться про 30-річного Артура Мунтяна, сина колишнього голови Чернівецької обласної ради, голови обласної організації ВО «Батьківщина», депутата облради Івана Мунтяна.

Заступник голови ОВА визначив отримувачем автомобілів «швидкої», які надійшли в Чернівці з Італії, обласну лікарню. Гендиректор лікарні оформив автомобілі на власну ГО, а далі використовував у комерційних цілях.

«Керівник лікарні, своєю чергою, переоформив 5 отриманих «швидких» на підконтрольну громадську благодійну організацію, засновником і власником якої є він сам, для надання платних транспортних послуг хворим. Тобто зловмисники заробляли гроші на автомобілях, які насправді передбачалися для безоплатної допомоги від імені держави», – йдеться у повідомленні СБУ.

Як додають у прес-службі поліції Чернівецької області, місцева ОВА отримала гуманітарну допомогу у вигляді медичних спецавтомобілів ще у березні 2022 року. «Користуючись своїми повноваженнями на отримання, розподіл і цільове використання такої допомоги, посадовці обласної військової адміністрації вчинили розтрату частини транспортних засобів. Попередньо, заступник начальника ОВА своїми незаконними діями завдав державі збитків на загальну суму понад 900 тис. грн», – зазначають у прес-службі поліції.

У прес-службі Чернівецької обласної прокуратури уточнюють, що заступнику голови ОВА оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, що вчинена у особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану). Досудове розслідування триває. Встановлюються інші причетні до вказаного злочину службові особи.

Нагадаємо, 6 травня 2022 року правоохоронці затримали генерального директора Чернівецької обласної лікарні на хабарі у 16 тис. грн. Гроші лікар взяв за транспортування пацієнта до медзакладу в Ужгороді. Перевозити хворого директор лікарні доручив своєму брату, який не є медпрацівником і не має права сідати за кермо «швидкої».

Крім того, цього ж лікаря звинувачують у привласненні п'ятьох автомобілів швидкої допомоги, які надійшли в Україну як гуманітарна допомога та призначалися для ЗСУ. Правоохоронці імені підозрюваного не називали, проте на сайті лікарні зазначається, що гендиректором медичного закладу є 47-річний Сергій Бродовський. Як уточнюють в СБУ, справа з незаконним використанням директором лікарні автомобілів швидкої допомоги пов'язана із махінаціями з гуманітарною допомогою зі сторони заступника голови Чернівецької ОВА.

Відомо, що заступник голови Чернівецької ОВА визначив обласну лікарню як отримувача гуманітарної допомоги у вигляді автомобілів швидкої допомоги, директор лікарні переоформив п’ять отриманих «швидких» на підконтрольну громадську благодійну організацію, засновником і власником якої є він сам. «Швидкі» використовувалися для надання платного транспортування пацієнтів.