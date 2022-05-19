В мережі магазинів «Епіцентр» продавали бронежилети, які були не для продажу

У мережі гіпермаркетів «Епіцентр» зняли з продажу усю продукцію військового призначення від постачальника ТОВ «Група Венето», яке підозрюють у розкраданні гуманітарної допомоги для українських військових, повідомили на сайті Асоціації рітейлерів України RAU. Йдеться про продаж бронежилетів, які насправді мали бути безкоштовно передані для військових на фронт. Про вилучення товарів з продажу «Епіцентр» заявив того ж дня, коли СБУ почала розслідування.

У четвер, 19 травня, львівська СБУ повідомила, про ліквідацію масштабної схеми розкрадання гуманітарної допомоги, яка призначалася українським військовим. Йдеться про продаж бронежилетів більш ніж на 12 млн грн у мережі гіпермаркетів «Епіцентр». Розслідування почалося кілька днів тому, коли компанія «Львівський оборонний кластер» (ЛОК) заявила про те, що в мережі «Епіцентр» продають бронежилети з плитоносками їхнього виробництва, виготовлені не для продажу.

Амуніція на мільйони гривень мала бути безкоштовно передана для потреб військовим. ЛОК звернувся до СБУ, а ті почали розслідування.

У відповідь на звинувачення «Епіцентр» заявив, що бронежилети ТЕМ1, ТЕМ2 поставила в їхню мережу компанія «Група Венето», надавши всі необхідні документи на товар. У цих документах також йшлося, що виробником амуніції є ТОВ «Група Венето». Однак до завершення слідства у гіпермаркетах вирішили зняти з продажів усю продукцію військового призначення від цього постачальника.

Крім того, у разі доведення правоохоронцями вини постачальника, «Епіцентр» планує подати на нього до суду і вимогою коменсувати матеріальні та репутаційні втрати.

Як повідомляв ZAXID.NET, ТОВ «Група Венето» належить родині відомого київського бізнесмена Михайла Бродського. За даними YouControl, компанія зареєстрована понад сім років тому у Черкасах. Кінцевими бенефіціарними власниками вказані дружина Світлана Бродська та син Юрій Бродський.