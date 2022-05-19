Бронежилети виготовлені не для продажу опинилися на полицях мережі «Епіцентр»

СБУ повідомила про ліквідацію масштабної схеми розкрадання гуманітарної допомоги, яка призначалася українським військовим. Йдеться про продаж бронежилетів у мережі гіпермаркетів «Епіцентр», про що днями заявив Львівський оборонний кластер. Загадом шахраї намагались незаконно продати понад 1000 бронежилетів на загальну суму понад 12 млн грн. СБУ розслідує обставини цієї справи.

«Ці засоби захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій і через Черкаську військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони. Втім, замість безкоштовної передачі бронежилетів українським захисникам, причетні чиновники намагались продати їх через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів», – йдеться в офіційному повідомленні СБУ, поширеному у четвер, 19 травня.

Під час обшуків у торговельній мережі вилучили частину бронежилетів, їх передадуть ЗСУ. Наразі тривають слідчо-оперативні заходи з пошуку решти бронежилетів, а також встановлюють всі обставини та причетних до схеми осіб.

Днями компанія «Львівський оборонний кластер» (ЛОК) заявила про те, що в мережі «Епіцентр» продають бронежилети з плитоносками їхнього виробництва, виготовлені не для продажу. Амуніція мала бути безкоштовно передана для потреб військових.

«Унікальна внутрішня система ідентифікації, яку використовує ЛОК при виробництві бронежилетів, дозволила встановити: чохли цих бронежилетів – нашого виробництва», – йдеться в повідомленні ЛОК, поширеному у вівторок, 17 травня.

ЛОК звернувся з цього приводу до СБУ. Голова Львівської ОВА Максим Козицький також закликав правоохоронців розслідувати факти продажу амуніції, яка мала бути безкоштовно відправлена на фронт.

У відповідь мережа гіпермаркетів «Епіцентр» заявила, що бронежилети ТЕМ1, ТЕМ2 поставила в їхню мережу компанія «Група Венето», надавши всі необхідні документи на товар. «ТОВ «Епіцентр К» правомірно закупив сертифікований товар з усіма підтверджуючими документами», – заявили в «Епіцентрі», зазначивши, що на час розслідування СБУ партію бронежилетів ТЕМ1 було вилучено з продажу з кількох гіпермаркетів.

ТОВ «Група Венето» належить родині відомого київського бізнесмена Михайла Бродського. За даними YouControl, компанія зареєстрована понад сім років тому у Черкасах. Кінцевими бенефіціарними власниками вказані дружина Світлана Бродська та син Юрій Бродський.

Власники ТОВ «Група Венето» уже заявили, що почали внутрішнє розслідування обставин цього випадку. «Cлужбові особи ТОВ «Група Венето» співпрацюють з правоохоронними органами. Про результати розслідувань, буде повідомлено публічно. Ми віримо в те, що наші працівники не можуть бути причетні до продажу гуманітарної допомоги», – йдеться у повідомленні компанії. Сам Бродський ситуацію поки не коментував.