Подружжя намагалося продати мікроавтобус за 4,5 тис. доларів

Депутатку однієї з міських рад Буковини та її чоловіка підозрюють у продажі мікроавтобуса Volkswagen LT28, який був призначений для Збройних сил України. Відомо, що депутатка також очолювала місцеву благодійну організацію. Транспорт був завезений в Україну як гуманітарна допомога, подружжя намагалося продати мікроавтобус за 4,5 тис. доларів США.

Як у понеділок, 30 травня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, депутатці однієї з міських рад Чернівецького району та голові благодійної організації та її чоловікові оголосили про підозру у розкраданні гуманітарної допомоги підозрюється чоловік депутатки – член правління благодійної організації (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

«Під час воєнного стану депутатка разом зі своїм чоловіком організували незаконну реалізацію гуманітарної допомоги.Зокрема, подружжя намагалось продати за 4 500 дол. США завезений в якості гуманітарної допомоги в Україну транспортний засіб марки Volkswagen LT28, призначений для передачі ЗСУ», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі прокуратури ZAXID.NET уточнили, що підозрюваною у розкраданні гуманітарної допомоги є 40-річна депутатка однієї з міськрад Чернівецького району, місто, в якому працює фігурантка, правоохоронці не розголошують. Наразі вирішується питання щодо обрання депутатці та її чоловікові запобіжних заходів.