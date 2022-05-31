40-річна депутатка Заставнівської міської ради Юлія Джус прокоментувала звинувачення у продажі гуманітарної допомоги, яка призначалася для ЗСУ. Депутатка заявила, що справа є підставою і тиском, а також пояснила, що мікроавтобус Volkswagen LT28, у продажі якого її з чоловіком Василем Джусом підозрюють, був куплений за особисті кошти.

Юлія Джус, депутатка Заставнівської міськради від політичної партії «Батьківщина» та керівниця громадської організації «Кроки до майбутнього», ввечері понеділка, 30 травня, оприлюднила відеозвернення, у якому звинувачення у продажі гуманітарної допомоги відкидає та зазначає, що їй «немає в чому виправдовуватись». Зокрема, Юлія Джус стверджує, що мікроавтобус Volkswagen LT28 був куплений закордоном за особисті кошти, його ввозили як гуманітарну допомогу тому, що транспорт не відповідав рівню євро-5.

«Авто, про так багато говорять, куплене за наші особисті з чоловіком кошти на початку травня, про що є відповідні виписки з банківського рахунку. У зв’язку з тим, що автомобіль вантажний і мав рівень євро-4, завезти його через звичайне розмитнення у мене не було можливості. Про це я дізналася після того, як із тим людьми, які стояли в черзі, щоб розмитнити своє авто, відстояли два дні. Тому вирішили завезти авто, щоб не втрачати сплачені за нього особисті кошти як гуманітарну допомогу для громадської організації з подальшою можливою передачею для ЗСУ», – заявила Юлія Джус.

Депутатка додала, що поліція ще 17 травня провела слідчі дії та вилучила у неї та її чоловіка телефони. Мікроавтобус Volkswagen LT28, у продажі якого правоохоронці звинувачують подружжя, Юлія Джус назвала «вкраденим під час слідчих дій». «Якби ми не звернулися з чоловіком на лінію 102, то авто, яке я купила за кошти нашої сім’ї і вимушена була завезти як гуманітарну допомогу на ГО, ніхто б з нас уже не побачив», – сказала депутатка.

Юлія Джус заявила, що наразі не може зробити пожертву на Збройні сили на суму 4,5 тис. євро, у якій родині обійшовся мікроавтобус та додала, що вважає справу підставою. «Я не виправдовуюся, бо не маю за що. Просто хочу показати, як на рівному місці малюють справи та роблять підстави. Це у воєнний час. Така ситуація дуже заважає працювати. Я відкрита до спілкування, готова надати відповіді на всі ваші запитання. Якщо у подальшому мене буде позбавлено волі, то це буде виключно на совісті правоохоронних органів, бо переховуватися я не маю від кого і не маю за що», – наголосила Юлія Джус.

Нагадаємо, у понеділок, 30 травня, депутатці Заставнівської міськради Юлії Джус та її чоловіку Василю Джусу оголосили про підозру у розкраданні гуманітарної допомоги підозрюється чоловік депутатки – член правління благодійної організації (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Родину звинувачують у продажі мікроавтобуса Volkswagen LT28, який був призначений для Збройних сил України. Зокрема, правоохоронці повідомляли, що подружжя намагалось за 4 500 дол. США продати мікроавтобус, завезений в Україну як гуманітарна допомога.

Зазначимо, Юлія Джус є директоркою громадської організації «Кроки до майбутнього», що була зареєстрована у 2013 році в місті Заставна. На місцевих виборах 2020 року була обраною у депутати Заставнівської міської ради від політичної партії «Батьківщина», є учасницею Координаційної ради з протидії дискримінації та гендерної рівності при офісі Уповноваженої ВР з прав людини.