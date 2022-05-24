Водій приховав мільйон гривень у бардачку під обшивкою

На кордоні з Угорщиною закарпатські митники вилучили у 43-річного водія Toyota 1,1 млн грн, які він спробував незаконно перевезти закордон. Через приховану готівку у чоловіка також конфіскували автомобіль. Закордон українець їхав як перевізник гуманітарної допомоги.

Як повідомила прес-служба Закарпатської митниці, інцидент стався на пункті пропуску «Лужанка» у вівторок, 24 травня. За інформацією митниці, за кермом Toyota перебував 43-річний українець, який перетинав кордон як перевізник гуманітарної допомоги.

Під час перевірки в автомобілі митники виявили приховану готівку – понад 1 млн грн. «Їх чоловік заздалегідь сховав у салоні авто у бардачку за декоративною обшивкою. На момент виявлення валюти жодних дозвільних документів на переміщення через кордон такої великої суми готівки громадянин України при собі не мав», – йдеться у повідомленні митниці.

На 43-річного водія склали протокол за порушення митних правил за ч. 1 ст. 433 Митного кодексу України. Наразі виявлені 1,1 млн грн, а також Toyota за 180 тис. грн, що використовувалася для перевезення коштів, у водія вилучили до рішення суду.