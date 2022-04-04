Готівку виявили під час огляду автомобіля Land Rover, кошти вилучили

Прикордонники затримали 38-річного громадянина Нідерландів, який намагався незаконно вивезти 190 тис. дол. США закордон. Відомо, що чоловік був за кермом Land Rover та спробував виїхати до Румунії через пункт пропуску «Порубне».

Як у понеділок, 4 квітня, повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, під час перевірки автомобіля Land Rover, за кермом якого перебував 38-річний громадянин Нідерландів, прикордонники виявили незадекларовані 190 тис. дол. США. Зазначається, що правоохоронці вже мали інформацію про можливе незаконне вивезення готівки закордон

«У пункті пропуску «Порубне», офіцерами оперативних підрозділів було ініційовано поглиблений огляд автомобіля Land Rover київської реєстрації, за кермом якого знаходився 38-річний громадянин Нідерландів», – зазначається у повідомленні прикордонників.

У Держприкордонслужбі уточнюють, що згідно із законодавством, від 38-річного громадянина Нідерландів вилучили кошти в еквіваленті 5,5 млн грн.