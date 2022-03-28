Мешканка Кіровоградської області спробувала незаконно перевезти закордон понад 3,2 млн грн

45-річна мешканка Кіровоградської області намагалася незаконно вивезти закордон 100 тис. євро. Готівку під час огляду її Toyota у пункті пропуску «Порубне» на українсько-румунському кордоні. Усі кошти вилучили працівники митниці.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, водійку Toyota із незадекларованими коштами затримали при спробі виїхати до Румунії. «За кермом автомобіля перебувала 45-річна громадянка України, мешканка Кіровоградської області.

В ході огляду Toyota та особистих речей було виявлено незадекларовані кошти в розмірі 100 тисяч євро», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Зазначається, що жінка не мала жодних документів щодо вивезення 100 тис. євро готівкою. Усі кошти в еквіваленті понад 3,2 млн грн співробітники митниці вилучили, далі справу буде передано до суду.