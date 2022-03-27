Митники вилучили від водійки Mercedes приховані 45 тис. доларів та 90 тис. євро

47-річна громадянка України намагалася незаконно вивезти в Угорщину 45 тис. доларів та 90 тис. євро, що становить понад 4,2 млн грн. Жінка заховала готівку в оксамитовий мішечок серед особистих речей. Усі кошти працівники митниці вилучили.

Як у неділю, 27 березня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інцидент стався у Чопі, на українсько-угорському кордоні. У пункті пропуску «Тиса» під час перевірки автомобіля Mercedes, за кермом якого перебувала 47-річна українка, правоохоронці виявили значну суму готівки, яку жінка не задекларувала.

«У правоохоронців виникли підозри щодо можливої наявності у ньому товарів і предметів, прихованих від прикордонно-митного контролю. Автомобіль вивели з загального потоку для поглибленого огляду, у ході якого виявили чималу суму грошей в оксамитовому мішечку серед інших речей», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Відомо, що жінка намагалася приховано перевезти в Угорщину 45 тис. доларів США та 90 тис. євро. Усі кошти вилучили співробітники митниці.