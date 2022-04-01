Водійка Toyota Venza намагалася незаконно вивезти з України готівку, примотану до тіла

Закарпатські митники на кордоні з Румунією виявили на тілі 54-річної водійки Toyota Venza пакунки із 40 тис. доларів, примотані до тіла. Українка заховала готівку у пакунки з паперу та поліетиленової плівки та прикріпила їх скотчем навколо свого живота. Ніяких документів на 40 тис. доларів у жінки не було.

Як у п’ятницю, 1 квітня, повідомила прес-служба Закарпатської митниці, інцидент стався на пропускному пункті у Солотвині, що на українсько-румунському кордоні.

«О другій годині ночі на митний пост «Солотвино» заїхав автомобіль марки Toyota Venza під керуванням 54-річної громадянки України. Для проходження митного контролю водійка свідомо обрала «зелений коридор». Проте інспектори-оперативники вирішили перевірити і автомобіль, і громадянку, поведінка якої була дещо невпевненою», – йдеться у повідомленні митниці.

Під час огляду на тілі жінки правоохоронці виявили 40 тис. доларів США. Валюта була акуратно замотана в пакунки з паперу білого кольору та поліетиленової плівки, які жінка обмотала скотчем навколо свого живота.

За приховування готівки на 54-річну українку склали протокол за порушення митних правил за ч. 1 статті 483 МКУ. Йдеться про суму у розмірі понад 28,8 тис. доларів США. Решту суми, яка відповідає дозволеній нормі ввезення валюти – 10 тис. євро – митники не вилучали. Справу правоохоронці скерують до суду.