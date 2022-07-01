Медика звинувачують у привласненні медикаментів на понад мільйон гривень

Колишнього генерального директора Чернівецької обласної лікарні Сергія Бродовського звинувачують у торгівлі ліками на суму понад мільйон гривень. За даними правоохоронців, медикаменти надійшли в Україну як гуманітарна допомога від іноземного благодійного фонду. У травні цьому ж лікарю оголосили про підозру у привласненні п'ятьох автомобілів швидкої допомоги та використанні їх для комерційного транспортування пацієнтів.

Про нову підозру екс-гендиректору обласної лікарні у п'ятницю, 1 липня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області. Як стверджують поліцейські, 47-річний керівник лікарні привласнив медикаменти, які чернівецькій лікарні відправив благодійний фонд з-за кордону. Йдеться про ліки і медзасоби на суму понад 250 тис. доларів США.

«У результаті документування незаконних дій посадовця правоохоронці виявили відсутність лікарських засобів на суму понад мільйон гривень. Серед них – медичні препарати, до складу яких входять психотропні речовини», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі Чернівецької обласної прокуратури уточнюють, що керівник лікарні не поставив на облік медикаменти які надійшли лікарні як гуманітарна допомога. «На облік медикаменти посадовець не поставив, а використовував її для власного збагачення. Після звірки актів приймання-передачі, встановлено часткову нестачу майже 20 тис. одиниць медичних препаратів та виробів медичного призначення, у тому числі лікарських засобів, які містять психотропну речовину. Вартість присвоєної гумдопомоги сягає понад 1 млн грн», – додають у прокуратурі.

Поліція оголосила про підозру колишньому гендиректору обласної лікарні за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 308 ККУ (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем).

Зазначимо, у травні 2022 року, генерального директора Чернівецької обласної клінічної лікарні Сергія Бродовського затримали на хабарі у 16 тис. грн за транспортування пацієнта до медзакладу в Ужгороді. Перевозити хворого лікар доручив своєму брату, який не є медпрацівником і не має права сідати за кермо «швидкої». Крім того, цього ж лікаря звинуватили у привласненні п'ятьох карет швидкої допомоги, які надійшли в Україну як гуманітарна допомога та призначалися для ЗСУ.