Чоловіка затримали під час отримання 800 доларів хабара

На Волині СБУ заблокувала канал незаконного виїзду призовників за кордон. Схему організував учасник волонтерського центру при Нововолинській міськраді. За гроші він вносив дані окремих людей призовного віку до спеціального реєстру, що дозволяло їм безперешкодно виїжджати за кордон для купівлі автомобілів з країн ЄС. Затримали його під час отримання 800 доларів хабара. Чоловікові загрожує до дев'яти років ув'язнення.

Про викриття схеми прес-служба СБУ Волині повідомила у вівторок, 3 травня. Співробітники викрили волонтера Нововолинської міської ради на махінаціях з електронною системою «Шлях».

«Зловмисник був членом волонтерського центру при міській раді та мав доступ до електронної системи. За певну оплату волонтер вносив дані осіб призивного віку до реєстру, що надавало їм змогу безперешкодно перетинати державний кордон України у воєнний час. Метою такого перетину кордону був імпорт автомобілів з країн ЄС до України», – зазначають в СБУ.

У прес-службі прокуратури додають, що чоловік був відповідальним за міжнародну та внутрішню доставку гуманітарних вантажів, відтак міг вирішувати із посадовцями питання щодо включення військовозобов'язаних чоловіків до списку перевізників, які можуть виїжджати за кордон для ввезення гуманітарної допомоги. Відомо, що також він має посвідчення адвоката.

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання чергового грошового траншу за його послуги.

«Зранку 02 травня 2022 року адвоката за оперативного супроводу працівників СБУ в області затримали під час одержання 800 доларів США неправомірної вигоди, яку він вимагав та одержав від громадянина за сприяння у внесенні в такий список чоловіків, які мали намір увезти собі з-за кордону автомобілі», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

Керівник Волинської обласної прокуратури повідомив про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). За статтею про незаконне переправлення осіб за кордон йому загрожує від семи до дев'яти років ув'язнення.